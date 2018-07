Trotse Dumoulin vindt dat Sunweb 'kneitergoede' tijdrit heeft gereden

"Ik ben superblij. De mannen hebben gewoon kneitergoed gereden", aldus Dumoulin. "We kunnen niks meer wensen."

Team Sunweb is de regerend wereldkampioen ploegentijdrit, maar vorig jaar bij het WK in het Noorse Bergen was Wilco Kelderman een belangrijke schakel. De Nederlander ontbreekt in de Tour door een blessure, maar zonder hem eindigde zijn ploeg maandag op een prima vijfde plek, vlak achter BMC, Team Sky, Quick-Step Floors en Mitchelton-Scott.

"Een paar dagen geleden, net nadat Wilco gevallen was, baalde ik wel even, maar de knop moest om", stelde Dumoulin. "Als je aan de start staat, moet je dat durven loslaten en ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben."

Tactiek

De Giro-winnaar van vorig jaar had tijdens de 35,5 kilometer met start en finish in Cholet al een goed gevoel. "Het liep als een trein. We zijn bewust aan de voorzichtige kant gestart, zodat iedereen in het ritme kon komen. Hard maar voorzichtig starten en zo lang mogelijk met acht renners blijven, dat was de tactiek."

Sunweb kwam bij het eerste tussenpunt na twaalf kilometer als negende door op veertien seconden van BMC. In de laatste 23,5 kilometer was de ploeg van Dumoulin drie seconden sneller dan de winnaar.

"Ik denk dus dat we de goede keuze hebben gemaakt", stelde de kopman. "Ik ben supertevreden. We hebben hier in de Tour een supergoede ploeg, maar we zijn op papier niet zo sterk als BMC of Sky. Je ziet vandaag dat papier niet heel veel uitmaakt als je je zaken goed op orde hebt en dat hadden we vandaag."

Geletruidrager

Dumoulin schuift door de goede ploegentijdrit van Sunweb op naar de zevende plek in het klassement op elf seconden van de nieuwe geletruidrager Greg Van Avermaet.

De enige klassementsrenners die boven hem staan zijn de schaduwkopman van Team Sky Geraint Thomas (derde op drie seconden) en Quick-Step Floors-kopman Bob Jungels (vijfde op zeven seconden). Het verschil met bijvoorbeeld Nairo Quintana is al bijna twee minuten.

"We staan in perfectie positie", aldus Dumoulin, die tijdens de ploegentijdrit niet aan de gele trui dacht. "Ik heb tot nu toe niks te klagen deze Tour. Maar we zijn pas drie etappes bezig, dat weet ik maar al te goed."

De Tour gaat dinsdag verder met een vlakke etappe van 195 kilometer van La Baule naar Sarzeau.