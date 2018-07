Van Avermaet kijkt uit naar 'mooi avontuur' in gele trui

Twee jaar geleden droeg Van Avermaet al eens de gele trui. "Dat was een mooi avontuur en een kans om dat opnieuw mee te maken wilde ik zeker niet laten liggen", zegt hij tegen Sporza. "Maar we doen ook een goede zaak voor het klassement van Richie Porte."

BMC bleef Team Sky in de ploegentijdrit vier seconden voor. Ook Quick-Step Floors (zeven seconden), Mitchelton-Scott (negen seconden) en wereldkampioen Team Sunweb (twaalf seconden) hielden de schade behoorlijk beperkt.

"We hebben ons goed voorbereid op deze tijdrit. We zijn nooit over onze limiet geweest en alles liep gesmeerd", kijkt de 33-jarige Van Avermaet terug.

De ploeg werkte goed samen in de tijdrit van 35,5 kilometer, vond de nieuwe leider in het klassement. "We zijn ook lang met acht man gebleven. Dat leek ons de beste oplossing om een supertijd te rijden over deze afstand."

"Het was voor mij goed dat het een grillig parcours was. Daardoor kon ik af en toe herstellen. Stefan Küng en Tejay van Garderen deden een paar superbeurten."

Omcirkeld

Van Avermaet heeft deze week meer kans op succes. De klassiekerspecialist zal de etappes van woensdag en donderdag met aankomst na een korte steile klim in zijn agenda omcirkeld hebben.

Ook zondag is hij een van de kanshebbers, bij de etappe die deels over het parcours van Parijs-Roubaix loopt. Hij won de kasseienklassieker in 2017.