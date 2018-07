BMC wint ploegentijdrit Tour, Van Avermaet verovert gele trui

BMC klokte een tijd van 38 minuten en 46 seconden en was daarmee vier tellen sneller dan Team Sky, dat genoegen moest nemen met de tweede plek. Het Quick-Step Floors van Niki Terpstra kwam iets later binnen en eindigde als derde (38.53).

In 2015, toen de ploegentijdrit voor het laatst op het programma stond in de Tour, trok BMC ook al aan het langste eind. Destijds kwam Team Sky een seconde tekort voor de zege.

Van Avermaet had aan de overwinning van zijn ploeg in de derde etappe genoeg om de leiding in het algemeen klassement over te nemen van Peter Sagan. De Slowaak van BORA-hansgrohe schreef zondag nog de tweede etappe op zijn naam, maar moest in de ploegentijdrit zo'n tien kilometer voor de meet lossen.

Team Sunweb kwam op elf seconden van BMC binnen in start- en finishplaats Cholet en dus deed Dumoulin goede zaken voor het algemeen klassement. De Limburger zag onder anderen Romain Bardet (AG2R La Mondiale) en Nairo Quintana (Movistar) flink wat tijd verliezen en hield de schade ten opzichte van Richie Porte (BMC) en Chris Froome (Sky) beperkt.

Sunweb, dat vorig jaar nog de wereldtitel tijdrijden veroverde, eindigde met een tijd van 38 minuten en 57 seconden wel buiten het podium (vijfde).

Dumoulin zag zijn ploeg al niet als favoriet voor de dagzege door het wegvallen van Wilco Kelderman in aanloop naar de Tour. De tijdritspecialist raakte op de NK geblesseerd aan zijn schouder en moest zo een streep zetten door zijn Ronde van Frankrijk.

Lotto-Jumbo

Voor Lotto-Jumbo verliep de ploegentijdrit een stuk minder goed. De Nederlandse formatie kwam liefst één minuut en vijftien seconden later over de finish dan BMC en daardoor verloor Steven Kruijswijk kostbare tijd in het algemeen klassement.

Dumoulin is op dit moment de enige Nederlander in de top tien van de algemene rangschikking. De nummer twee van de laatste editie van de Giro d'Italia bezet de zevende plek met elf seconden achterstand op geletruidrager Van Avermaet.

De Belg van BMC heeft een nipte voorsprong op zijn Amerikaanse ploeggenoot Tejay van Garderen (tweede) en de Brit Geraint Thomas van Team Sky (derde). De Belg Philippe Gilbert en de Luxemburger Bob Jungels van Quick-Step completeren de top vijf.

Bauke Mollema, die met Trek-Segafredo veertiende werd in de ploegentijdrit, staat op de dertigste plek in het algemeen klassement. Kruijswijk (26e) doet het iets beter dan zijn landgenoot.

In de vierde etappe van dinsdag is het weer de beurt aan de sprinters. De renners vertrekken dan uit La Baule voor een vlakke rit van 195 kilometer naar Sarzeau.