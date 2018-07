Gaviria vindt dat sommige renners te veel risico nemen in Tour

Gaviria eiste zaterdag nog de gele trui op door de eerste etappe te winnen, maar was een dag later één van de renners die twee kilometer voor de finish naar de grond gingen. De renner van Quick-Step Floors kon niet meer aansluiten en zag Sagan naar de zege en de gele trui sprinten.

Het is al de tweede etappe op rij dat de slotfase wordt gekenmerkt door valpartijen. Gaviria, die als 28e renner over de finish kwam in La Roche-sur-Yon, vindt dat sommige renners te veel risico nemen in de jacht op succes.

"Ik ben ook bereid om risico's te nemen, maar er zijn renners die nog veel meer riskeren en dat is direct ook de reden waarom er zoveel valpartijen zijn", zegt de 23-jarige Colombiaan zondag tegen Cyclingnews. "Het is een moeilijke situatie, want het hoort wel een beetje bij het wielrennen."

Volgens Gaviria was het onmogelijk om de gevallen renners voor hem te ontwijken. "Ik zag iemand onderuit gaan in de bocht en kon zelf ook niet meer voorkomen dat ik naar de grond ging. Maar ik ben allang blij dat ik niks ernstigs heb opgelopen en gewoon kon finishen."

Afschrikken

Hoewel Gaviria zondag hard ten val kwam, laat de leider van het jongerenklassement zich in het vervolg van de Tour niet afschrikken. "Als je bang bent om naar de grond te gaan, dan win je helemaal niks meer. Ik denk dat we tegenwoordig allemaal voorbereid moeten zijn op een valpartij."

Gaviria, die in het algemeen klassement nu zes seconden achter staat op Sagan, vindt het wel jammer dat hij na één dag al de leiding in de Tour kwijt is.

"We wisten dat het een keer afgelopen zou zijn, maar we hadden de gele trui natuurlijk liever nog een paar dagen langer in ons bezit gehad. Ik heb er met volle teugen van genoten en wie weet komen er deze Tour nog nieuwe kansen."

Maandag staat voor het eerst sinds 2015 een ploegentijdrit op het programma in de Tour. Een dag later is het weer de beurt aan de sprinters.