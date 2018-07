Opgeluchte Dumoulin 'slaat bijna kruisje' na enge finale

"Ik ben atheïst, maar zou bijna een kruisje slaan", zei Dumoulin in finishplaats La Roche-sur-Yon met een glimlach tegen de NOS. "Het was weer zeer hectisch, net als zaterdag."

De hectiek zorgde op 2 kilometer van de streep voor een massale valpartij, met geletruidrager Fernando Gaviria als belangrijkste slachtoffer. Dumoulin zat er net achter en kon zonder grote problemen zijn weg vervolgen. Hij eindigde als zestiende in de door Peter Sagan gewonnen etappe. In het klassement staat hij twintigste op 16 seconden van de wereldkampioen.

Dumoulin zat zondag vooral in de laatste kilometers vóór het binnenrijden van La Roche-sur-Yon met angst op zijn fiets. "De technische laatste 5 kilometer was nog wel prima te doen. Maar daarvoor reden we over heel brede wegen en stormden we als dolle stieren op het stadje af. Dat is eng hoor."

"De weg was vandaag zo breed dat iedereen nog op kan schuiven van achteruit. Bij een smalle weg lukt dat niet meer. Maar goed, we hebben het weer overleefd zonder schade."

Dumoulin baalde er wel van dat Michael Matthews, de Australische sprinter van zijn ploeg, bij de valpartij lag en niet mee kon doen om de zege. "Ik denk dat een paar renners de bocht verkeerde inschatten", analyseerde de Limburger. "Michael is oké, maar het is jammer dat hij niet kon sprinten, want de aankomst lag hem goed vandaag."

Roosen

Lotto-Jumbo-renner Timo Roosen moest ook lijdzaam toezien hoe zijn sprinter Dylan Groenewegen door de massale valpartij niet mee kon doen om de winst. De Amsterdammer viel niet, maar werd wel flink opgehouden.

"Het was weer een typische Tour-rit", verzuchtte Roosen, die in de sprint de laatste man is voor Groenewegen. "Het was al vroeg heel hectisch en het ging al snel heel hard, omdat iedereen voorin wilde zitten. En er waren veel obstakels op de weg, dus het was gekkenwerk."

Desondanks leek de sprinttrein van Lotto-Jumbo aardig op de rails te staan, tot een scherpe bocht naar rechts op 2 kilometer van de streep. "We wilden voor die bocht onze move naar voren maken. We zaten ook niet slecht, maar net na de top tien vielen ze, dat verwacht je niet. Toen was het in één klap voorbij", aldus Roosen.

De Brabander concludeerde dat hij en zijn ploeggenoten misschien nog wat verder naar voren hadden moeten zitten om uit de problemen te blijven. "Als we allemaal iets beter waren geweest, hadden we misschien in een betere positie gezeten. Nu zaten we een paar plekjes te ver naar achteren. Het is teleurstellend. We hadden gehoopt dat het beter zou gaan in het begin van de Tour."

De Ronde van Frankrijk gaat maandag verder met een ploegentijdrit van 35,5 kilometer met start en finish in Cholet. Dumoulin is met zijn Team Sunweb regerend wereldkampioen op dat onderdeel.