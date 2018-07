Sagan vindt het 'cool' om na etappezege geel te dragen in Tour

"Mooi voor mijn vader en mijn vrienden uit Slowakije, die hier vandaag zijn. En deze is ook voor mijn zoon, Marlon", zei de Slowaakse renner van BORA-hansgrohe.

De zege van Sagan was extra bijzonder, omdat tachtig jaar geleden - toen de Ronde van Frankrijk voor de laatste keer finishte in La-Roche-sur-Yon - ook een wereldkampioen als eerste over de streep kwam. Dat was de Belg Eloi Meulenberg,

"Zo zie je maar weer: de geschiedenis herhaalt zich altijd'', lachte de winnaar van de regenboogtrui van de WK's op de weg in de afgelopen drie jaar.

Zwaar

Sagan bleef zoals altijd wel bescheiden en bedankte uitgebreid zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe na zijn negende triomf in de Tour uit zijn loopbaan.

"Met name de laatste 30 kilometer hebben ze keihard gewerkt. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Het was zwaar. Démare trok de sprint hard aan en Colbrelli kwam me nog bijna voorbij. Ik had echt geluk'', vertelde de topsprinter. Vorig jaar kon hij na een diskwalificatie al na vier dagen naar huis vanwege een onreglementaire sprint.

"Het is cool om het geel te hebben, al is het misschien maar voor een dag", doelde hij op de ploegentijdrit van maandag, waarin BORA-hansgrohe normaal gesproken een bijrol vertolkt.