Groenewegen zegt dat hij door massale valpartij kansloos was in sprint

"De valpartij gebeurde twee plekken voor me, dus ik zag het gebeuren. Ik hoopte dat ik goed weg zou komen, maar ik werd wat opgehouden, er viel een gaatje en mijn kans was weg. Hectische sprintetappes horen bij de Tour, dus dit kan helaas gebeuren", zei Groenewegen in een eerste reactie in finishplaats La Roche-sur-Yon.

Niet alleen Groenewegen moest door de massale valpartij in de slotfase een streep zetten door een eventuele dagzege. Fernando Gaviria, die zaterdag de eerste rit op zijn naam had geschreven, ging zelfs onderuit. Peter Sagan spurtte naar de overwinning en de gele trui.

Het podium in de tweede etappe werd gecompleteerd door de Italiaan Sonny Colbrelli (tweede) en de Fransman Arnaud Démare (derde).

Benen

Groenewegen durft niet te zeggen of hij Sagan van de zege af had kunnen houden, mocht hij niet zijn gehinderd door de valpartij. De 25-jarige Nederlander, die de eerste etappe afsloot op de zesde plek, vindt dat hij nog niet in zijn beste vorm steekt.

"Mijn benen zijn nog niet zoals ik wil, maar al wel beter dan gisteren. Je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren als zo'n valpartij niet plaatsvindt. We hebben hard getraind voor de Tour hard, dus hopelijk wordt dat snel beloond. We blijven het de komende dagen proberen."

Maandag staat voor het eerst sinds 2015 een ploegentijdrit op het programma in de Tour. Een dag later is het weer de beurt aan de sprinters.