Sagan sprint naar zege in tweede Tour-etappe en verovert gele trui

Na 182 kilometer klopte de 28-jarige Sagan de Italiaan Sonny Colbrelli (tweede) en de Fransman Arnaud Démare (derde) in de straten van La-Roche-sur-Yon. Naast het algemeen klassement voert hij door zijn zege het puntenklassement (groene trui) aan. In totaal staat Sagan nu op negen etappezeges in de Tour en twee jaar geleden droeg hij al drie ritten het geel.

Een aantal sprinters kon zich vanwege een valpartij op twee kilometer van de meet niet mengen in de strijd om de zege. Fernando Gaviria, de winnaar van de eerste etappe, was een van de renners die onderuit ging. De 23-jarige Colombiaan was de etappe gestart in het geel en staat nu tweede op zes seconden van Sagan. Hij rijdt maandag in het wit, de trui voor de beste jongere. Nummer drie Colbrelli heeft tien tellen achterstand op Sagan.

Dylan Groenewegen zat, net als Tom Dumoulin, vlak achter de valpartij. De 25-jarige sprinter van Lotto-Jumbo bleef op de fiets, maar was kansloos voor dagsucces.

Maandag gaat de ronde verder met een ploegentijdrit, die om 15.10 uur begint. In de eerste ploegentijdrit in de Tour sinds 2015 moeten renners 35,5 kilometer rond Cholet afleggen.

Smith

Net als zaterdag in de eerste etappe gingen in de rit van zondag drie renners, die eigenlijk wel wisten dat ze geen kans maakten op dagsucces, al vroeg in de aanval. De Fransman Sylvain Chavanel, bezig aan zijn achttiende Tour, de Nieuw-Zeelander Dion Smith en de Oostenrijker Michel Gogl reden al snel naar een voorsprong van drie minuten.

Het draaide voor het drietal vooral om het eerste en enige klimmetje van de dag, op 150 kilometer van de meet, waarin een punt voor de bergtrui te verdienen was. Smith was als eerste boven en omdat hij in het algemeen klassement hoger staat dan de Fransman Kevin Ledanois, die zaterdag een bergpunt pakte, is hij de nieuwe drager van de bolletjestrui.

Dat de bolletjestrui hét doel was van de renner Wanty-Groupe Gobert werd duidelijk toen hij zich kort na de klim liet terugzakken. Ook Gogl vond het mooi geweest en dus moest Chavanel, die rijdt voor Direct Énergie, alleen verder.

Met nog 100 kilometer te gaan had de 39-jarige routinier ruim vier minuten voorsprong op het peloton en dat bleef lang stabiel. Pas op vijftig kilometer van de meet maakten de sprintersploegen tempo in het peloton, waardoor het gat met Chavanel kleiner werd. Ondertussen maakte een harde valpartij een einde aan de Tour van de Spanjaard Luis León Sánchez, die in 2010 negende werd in het eindklassement.

Matthews

Op vijftien kilometer van de finish was de vlucht van Chavanel voorbij en begon de nerveuze eindfase van de etappe. Luke Durbridge ging onderuit, maar kon uiteindelijk wel weer opstappen.

Met nog twee kilometer te gaan werd weer gevallen en nu lagen meerdere renners op het asfalt. Gaviria was niet de enige grote naam die onderuit ging, want ook Michael Matthews viel. De Australiër van Team Sunweb was vorig jaar winnaar van de groene trui.

Veel andere renners, onder wie Groenewegen, werden opgehouden door de valpartij, waardoor dagsucces onmogelijk werd. Een stuk of vijftien andere renners mochten wel gaan strijden om de winst.

Démare ging in de sprint als eerste aan, maar werd ingehaald door Sagan. De drievoudig wereldkampioen, die vorig jaar al vroeg uit de Tour werd gezet, hield vervolgens Colbrelli nipt achter zich en pakte zo het geel, het groen en de dagzege.