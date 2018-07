Sagan sprint naar zege in Tour en verovert gele trui

De 28-jarige Sagan klopte in de straten van La-Roche-sur-Yon de Italiaan Sonny Colbrelli (tweede) en de Fransman Arnaud Démare (derde). Naast het algemeen klassement voert hij door zijn zege ook het puntenklassement (groene trui) aan. In totaal staat Sagan nu op negen etappezeges in de Tour.

Een aantal sprinters kon zich vanwege een valpartij op twee kilometer van de meet niet mengen in de strijd om de zege. Fernando Gaviria, de winnaar van de eerste etappe, was een van de renners die onderuit ging. De Colombiaan was de etappe gestart in het geel en staat nu tweede op zes seconden van Sagan. Nummer drie Colbrelli heeft tien tellen achterstand op Sagan.

Dylan Groenewegen zat, net als Tom Dumoulin, vlak achter de valpartij. De sprinter van Lotto-Jumbo kon zich daardoor niet meer van voren kon laten zien. Groenewegen ging voor zijn tweede dagzege ooit in de Tour, nadat hij zaterdag teleurstelde met een zesde plaats.

Maandag gaat de ronde verder met een ploegentijdrit, die om 15.10 uur begint. In de eerste ploegtijdrit in de Tour sinds 2015 moeten renners 35,5 kilometer rond Cholet afleggen.