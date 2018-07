Dumoulin verwacht zonder Kelderman geen zege in ploegentijdrit

"Met Wilco erbij hadden we echt een goede kans gemaakt om deze ploegentijdrit te winnen", aldus Dumoulin. "Nu verwacht ik niet dat wij de zege gaan pakken. Of laat ik het zo zeggen: het zou me blij verrassen als we winnen. Ik denk dat we een beetje tijd gaan verliezen, maar niet veel."

Kelderman moest minder dan een week voor het 'Grand Départ' afzeggen voor de Tour omdat hij vorige week zondag tijdens het NK op de weg hard ten val kwam en daarbij opnieuw zijn schouder blesseerde.

De 27-jarige Amersfoorter was ingetekend als de belangrijkste knecht van Dumoulin in de bergen én als een grote motor in de ploegentijdrit van maandag. Kelderman zat afgelopen september samen met Dumoulin, Sören Kragh Andersen, Lennard Kämna, Michael Matthews en Sam Oomen in de Sunweb-ploeg die in het Noorse Bergen wereldkampioen ploegentijdrit werd.

Dumoulin, Andersen en Matthews zitten nu ook in de Tour-ploeg en het Duitse team heeft met Chad Haga, Nikias Arndt en Edward Theuns nog een aantal hardrijders meegenomen. Daarom denkt ploegleider Luke Roberts dat Sunweb ook zonder Kelderman succes kan hebben in de tijdrit van 35,5 kilometer met start en finish in Cholet.

"Natuurlijk had Wilco wat extra's kunnen toevoegen, maar we hebben nog steeds een sterk team voor de ploegentijdrit", zegt de Australiër. "Ik denk dat we mee kunnen doen om de zege."

Topsnelheden

Dumoulin en Roberts zijn het er wel over eens dat de ploegentijdrit, die na twee jaar afwezigheid terugkeert in de Ronde van Frankrijk, voor significante verschillen kan zorgen tussen de klassementsrenners.

"Ik denk dat de beste klassementsploeg drie minuten gaat pakken op de slechtste klassementsploeg", voorspelt Dumoulin, individueel ook de wereldkampioen tijdrijden.

"Het wordt een belangrijke dag voor de klassementsrenners", stelt Roberts. "Het is maar 35 kilometer, maar op dit parcours kan met minuten gesmeten worden. Er zijn delen die heel erg snel zijn, zeker als je nog zeven of acht renners hebt. Topsnelheden van 80 kilometer per uur zijn mogelijk. Dus als je te vroeg met nog maar vier of vijf renners komt te zitten, kan je dat veel tijd kosten."

Sjabloon

De begeleiding van Team Sunweb heeft, net als veel andere ploegen met klassementsambities, de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd in de ploegentijdrit.

De formatie heeft een vast sjabloon ontwikkeld voor dit onderdeel, waardoor het niet zou moeten uitmaken dat de acht Tour-renners nog niet eerder in deze samenstelling een ploegentijdrit hebben gereden.

"Alle renners uit onze Tour-ploeg zijn al eens namens Sunweb gestart in een ploegentijdrit, dus ze kennen het basisplan", aldus Roberts. "Daar trainen we ook op bij de trainingskampen in de winter. Vlak voor de ploegentijdrit kunnen we het dus over heel specifieke details hebben in plaats van over de basis. Daarmee hopen we net dat beetje extra uit het team te halen."

In 2015, de laatste keer dat er een ploegentijdrit was in de Tour, pakte BMC de zege. De Amerikaanse formatie was na 28 kilometer één seconde sneller dan Team Sky. Maandag zal de eerste ploeg (Mitchelton-Scott) om 15.10 uur van start gaan in Cholet en de laatste (BORA-hansgrohe van geletruidrager Peter Sagan) om 16.55 uur. Team Sunweb begint om 16.15 uur aan zijn 35,5 kilometer.