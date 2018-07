Mollema ziet met Grmay belangrijkste knecht voor bergen afstappen

De 26-jarige Grmay was de eerste uitvaller van deze Tour. Vanwege buikkrampen kon hij niet verder. Op veertig kilometer van de finish moest ook Luis León Sánchez de strijd staken na een harde valpartij.

Mollema, die zich deze Tour richt op het algemeen klassement, heeft nu nog zes ploeggenoten over bij Trek-Segafrado. De enige andere klimmer in de Amerikaanse formatie is de Franse debutant Julien Bernard (26). De ploegen in de Tour begonnen dit jaar voor het eerst met acht renners in plaats van negen.

Koen de Kort, die ook tot de Tour-ploeg van Trek-Segafredo behoort, benadrukte voor de start van de 105e editie nog het belang van de aanwezigheid van Grmay, die zijn derde Ronde van Frankrijk reed. "Grmay heeft dit jaar heel mooie dingen laten zien. Hij rijdt al jaren mee, heeft de Tour eerder gereden, maar hij heeft dit jaar toch weer een stap gemaakt", aldus De Kort.

Het uitvallen van Grmay is ook met het oog op de ploegentijdrit van maandag een tegenvaller voor Trek-Segafredo. De ploegen moeten dan 35,5 kilometer rond Cholet afleggen en BMC, Team Sky en Team Sunweb worden getipt voor de zege.

Sánchez

Sánchez werd na zijn val afgevoerd naar het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat de Spanjaard, viervoudig ritwinaar in de Tour, naast tal van schaafwonden in ieder geval een scheurtje in zijn linkerelleboog heeft opgelopen. "Er zat een klein gat in de weg, daar ben ik ingereden'', vertelt Sánchez, die rijdt voor Astana. "Ik heb een breuk in mijn elleboog, maar ik maak me meer zorgen om mijn ribben omdat ik ergens op gevallen ben."

De rit van zondag, een vlakke etappe over 182 kilometer, werd gewonnen door Peter Sagan. De Slowaak was in de straten van La-Roche-sur-Yon, de snelste in de massasprint.