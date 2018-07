De tweede etappe van de Tour de France is om 13.10 uur gestart en gaat over 182 kilometer Mouilleron-Saint-Germain naar La-Roche-sur-Yon. Na zijn zesde plaats van zaterdag hoopt Dylan Groenewegen dit keer wel toe te slaan in de massasprint. De verwachte finishtijd is rond 17.30 uur. Volg de etappe in dit liveblog.