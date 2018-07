Knaven ziet snel tijdverlies Froome niet als groot probleem

"Ik zie het nog niet als een probleem", zei Knaven in finishplaats Fontenay-le-Comte. "Natuurlijk is het geen voordeel, maar er kan nog zoveel gebeuren de komende drie weken. Bovendien scheelt het dat Chris niet de enige klassementsrenner is die tijd verloren heeft vandaag."

Richie Porte en Adam Yates zaten achter een valpartij op 10 kilometer van de streep en kwamen in hetzelfde groepje als Froome over de finish. Nairo Quintana kreeg op 3,5 kilometer van de finish te maken met twee lekke banden, waardoor de Colombiaan 1 minuut en 15 seconden moest toegeven op het peloton.

Froome liep direct schade om doordat hij op 5 kilometer van de streep in z'n eentje onderuitging. "Chris raakte uit balans doordat hij tegen een andere renner aanreed", aldus Knaven. "Hij belandde in het gras en is gevallen. Het is niet de eerste keer dat Chris valt in een grote ronde. Dat hoort erbij in de eerste week van een Tour, zeker in deze ritten."

"Het was vandaag een heel makkelijke etappe, maar meestal geldt: hoe makkelijker de etappe hoe gevaarlijker de finale. En iedereen wist vandaag: als ik win, heb ik de gele trui. Daarom was het extra nerveus in het peloton. Iedereen vocht voor zijn plek, sprinters en klassementsrenners. Dat is typisch voor de eerste dagen van de Tour."

Geen blessure

Geraint Thomas, de schaduwkopman van Team Sky die geen tijd verloor, noemde de laatste 20 kilometer van de eerste rit "knettergek". "Maar daar raak je aan gewend, zo is de Tour nu eenmaal. Gelukkig heb ik geen schade opgelopen."

Froome zelf benadrukte ook dat hectische finales "er jammer genoeg nu eenmaal bij horen" in de Ronde van Frankrijk. "Ik ben vooral blij dat ik geen echte blessures heb opgelopen."

Wout Poels, de Nederlandse meesterknecht van Froome, had zijn kopman met bebloede elleboog in de bus zien zitten. "Valpartijen, stress, het hoort erbij. Je hebt het liever niet, maar het gebeurde vandaag toch. Ik zat al in de tweede groep, dus heb het niet meegemaakt. Chris zei dat het wel meeviel, maar het is natuurlijk niet geweldig om zo te beginnen", stelde de Limburger.

De tweede etappe van de Tour de France is vergelijkbaar met de eerste. De renners starten om 13.20 uur in Mouilleron-Saint-Germain en finishen 182,5 vlakke kilometers later in La Roche-sur-Yon.