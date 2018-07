Quintana kon door gebroken wielen 'onmogelijk' verder rijden

De 28-jarige Quintana moest op 3,4 kilometer van de streep van de fiets. Als hij 400 meter verderop was gestopt, had hij geen tijd verloren op de mannen vooraan. Hij liep nu een achterstand 1.15 minuut op.

Onder anderen Tom Dumoulin vond het vreemd dat Quintana op dat moment van de fiets ging, maar volgens de kopman van Movistar zat er niets anders op. "Ik kon onmogelijk verder rijden", verdedigde de Colombiaan zich.

"Ik reed over een verhoging en daarbij gingen mijn beide wielen kapot. Ik moest wel stoppen. Helaas gebeuren dit soort dingen. We kunnen niets anders doen dan doorgaan en ons in de komende etappes verbeteren."

Quintana is met grote ambities begonnen aan deze Tour. Hij eindigde in 2013 en 2015 als tweede in de grootste etappekoers ter wereld en hij wil dit jaar boven aan het podium eindigen.

Valverde

Hij deelt het kopmanschap dit jaar echter met Alejandro Valverde en Mikel Landa, die wel uit de problemen wisten te blijven. Landa omschrijft de eerste rit desondanks als een catastrofe. "Wat Quintana vandaag overkomt, verwacht je niet. Hopelijk is het geluk de komende dagen wel met ons."

Ploegleider Eusebio Unzué stelt dat zijn kopman extra pech had door eerdere valpartijen van andere renners. "Het duurde extra lang voor we hem konden helpen omdat het peloton in stukken lag. José Joaquin Rojas had hem zijn fiets moeten lenen in dit soort gevallen, maar hij was ook achterop geraakt. Het enige positieve is dat we geen verwondingen hebben opgelopen."

De Tour gaat zondag verder met de tweede etappe over ruim 182 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon. De verwachting is dat die rit net als zaterdag in een massasprint eindigt.