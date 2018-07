Lotto-Jumbo vol vertrouwen dat vorm Groenewegen zal komen in Tour

"Dylan is gewoon goed", aldus Verhoeven. "Hij is de hele aanloop naar de Tour in orde geweest, is geen ziekte tegengekomen. Dus die vorm gaat heus wel terugkomen."

Groenewegen, vorig jaar winnaar van de slotetappe van de Tour in Parijs, sprintte zaterdag in Fontenay-le-Comte naar de zesde plaats achter Fernando Gaviria, Peter Sagan, Marcel Kittel, Alexander Kristoff en Christophe Laporte. Hij gaf na afloop aan dat hij 'power' miste in zijn benen.

"Dat kan zondag alweer anders zijn", zegt Verhoeven. "Het gebeurt wel vaker dat de benen op de eerste dag van de Tour wat minder zijn, dat je er als renner wat in moet komen. We gaan in de tweede etappe wel zien hoe we ervoor staan."

Analyseren

De ploegleider vindt niet dat de teleurstelling heel groot moet zijn bij Lotto-Jumbo, hoewel een ritzege ook nog de bonus van de gele trui had opgeleverd. "Als je de benen niet hebt, als je fysiek niet in staat bent om te doen wat je wilt doen, dan moet je daar vrede mee hebben. Dan kan het wat mij betreft nooit zo zijn dat de teleurstelling overheerst."

"Als je pech hebt, bijvoorbeeld met een valpartij, en je het gevoel hebt dat je wel de benen had om te winnen, dan moet je teleurgesteld zijn. Maar een dag de benen niet hebben; dat kan in het wielrennen."

Lotto-Jumbo heeft zaterdag tijdens de busreis van een uur terug naar het hotel zoals altijd de beelden van de sprint bekeken. "Maar er valt weinig te analyseren als je niet goed genoeg was", aldus Verhoeven. "Dan ligt het er niet aan dat je foute keuzes hebt gemaakt."

Kruijswijk

Er was niet alleen slecht nieuws voor Lotto-Jumbo in de eerste etappe, want klassementsrenners Steven Kruijswijk en Primoz Roglic eindigden veilig in het peloton. Zij zagen dat concurrenten Chris Froome, Adam Yates, Richie Porte (allen 51 seconden) en Nairo Quintana (1 minuut en 15 seconden) direct achterstand opliepen.

"Het is nooit verkeerd dat vier mogelijke toptienrenners tijd hebben verloren", zegt Verhoeven. "Maar wij weten ook dat ons dit zondag zou kunnen overkomen. Eigenlijk moet je in de Tour het geluk hebben dat je er steeds tussendoor schuift."

De Tour gaat zondag verder met de tweede etappe over ruim 182 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon. De verwachting is dat die rit eveneens in een massasprint eindigt.