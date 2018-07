Gaviria: 'Ongelooflijk dat ik als tweede Colombiaan gele trui draag'

"Dit is een ongelooflijke dag. Het is al zo lang geleden dat een Colombiaan de gele trui om zijn schouders had", jubelde Gaviria, die in de massasprint in Fontenay-le-Comte overtuigend afrekende met wereldkampioen Peter Sagan (acht ritzeges in de Tour) en Marcel Kittel (veertien ritzeges in de Tour).

Gaviria is de opvolger van Victor Hugo Peña, die in de Ronde van Frankrijk van 2003 drie dagen de leiding in het klassement had en tot zaterdag gold als de enige Colombiaan ooit in de gele trui.

"Zoveel Colombianen hebben geprobeerd de gele trui te veroveren en dan lukt het mij", stelde de spurter van Quick-Step Floors. "Het is ongelooflijk; iedere renner in de hele wereld wil deze trui dragen. Dat ik 'm nu in handen heb, maakt me haast sprakeloos, maar ik ga er absoluut van genieten. We zullen zeker proberen om de gele trui te verdedigen."

Gaviria is de eerste renner die direct de zege pakt in zijn eerste Tour-etappe sinds Fabian Cancellara in 2004. De Zuid-Amerikaan won vorig jaar al vier etappes in de Ronde van Italië.

Linke finale

De zege van de jonge Colombiaan past naadloos in het topseizoen van Quick-Step Floors, dat met afstand de meest succesvolle ploeg van 2018 is. Gaviria tekende zaterdag al voor de 46e overwinning van de Belgische formatie. Team Sky staat tweede op deze lijst met 28 zeges dit jaar.

Gaviria was in de Vendée dan ook lyrisch over zijn ploeg. "Ik draag deze zege op aan ieder lid van het team, want zonder hen kan ik niet sprinten. We koersen altijd als een familie en dat hebben we vandaag weer gedaan, hoewel het in de finale lastig was omdat er nogal wat wind stond."

Niki Terpstra, de Nederlander in de Tour-ploeg van Quick-Step, zag ook dat het "een linke finale" was na een relatief makkelijke etappe.

"In die kleine dorpjes wordt het smal met allemaal van die 'flessenhalsjes', waar de kans dat het fout zou gaan groot werd. Wij zaten daar gelukkig voor de problemen", doelde Terpstra op een aantal valpartijen in het peloton. "In de finale deed de ploeg van Bora goed werk en wij zaten er achter. Dat was ideaal voor ons."

Lekker begin

Bij zijn laatste Tourdeelname, in 2014, raakte de Noord-Hollander op de openingsdag zijn kopman Mark Cavendish kwijt na een val.

"Nu wint de kopman op de eerste dag, dat is wel een lekker begin. Er waren meer kanshebbers, maar we wisten dat Fernando vandaag kon winnen. En we hebben gewoon de 'pk’s' in huis. Die konden we in de laatste 5 kilometer goed benutten.''

De Tour gaat zondag verder met de tweede etappe over ruim 182 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon. De verwachting is dat die rit eveneens in een massasprint eindigt. Maandag zal het klassement waarschijnlijk flink opgeschud worden bij een ploegentijdrit.