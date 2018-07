Schade bij Froome na valpartij in eerste Tour-etappe valt mee

De titelverdediger ging op zo'n 5 kilometer van de meet onderuit in een bocht, nadat hij in aanraking kwam met een andere coureur. Hij belandde op zijn rug in de berm.

De kopman van Team Sky kon zijn weg gewoon vervolgen, al waren de sporen van de valpartij duidelijk te zien op zijn tenue. Hij bereikte de streep op 51 seconden achterstand van ritwinnaar Fernando Gaviria, in gezelschap van concurrenten als Richie Porte en Adam Yates.

Volgens de viervoudig eindwinnaar is er nog geen man overboord. "Ik heb me nog niet laten checken door de teamarts, maar ik voel me goed", zei Froome na afloop tegen de BBC. "We wisten dat dit kon gebeuren. We hebben veel valpartijen gezien."

Opgelucht

Volgens Froome was zijn valpartij niet direct te voorkomen. "We zaten met de hele ploeg voorin, dus de jongens konden er niet veel aan doen. Het was gewoon chaotisch met alle sprintersploegen voorin. Ik ben nu vooral opgelucht dat ik niet geblesseerd ben geraakt. Er zijn nog veel meters te maken tot aan Parijs."

Het was lang onzeker of de Brit zijn titel wel kon verdedigen. De organisatie wilde Froome uitsluiten van deelname vanwege zijn salbumatol-zaak. Hij werd echter vlak voor het begin van de grootste etappekoers ter wereld vrijgesproken.

De Tour gaat zondag verder met de tweede etappe over ruim 182 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon. De verwachting is dat die rit eveneens in een massasprint eindigt.