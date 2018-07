Groenewegen had niet de benen om voor eerste gele trui te strijden

"Ik had vandaag gewoon niet echt de 'power'. Ik weet ook niet waarom", aldus Groenewegen. "De ploeg heeft het goed gedaan, maar ik had in de finale niet de benen die ik het hele jaar al heb en nu ook wilde hebben."

De Amsterdammer won dit jaar al negen wedstrijden, het grootste aantal zeges van alle topsprinters op de startlijst van de Tour. De renner van Lotto-Jumbo gold daarom zaterdag in de eerste, vlakke etappe als één van de favorieten, maar hij moest Fernando Gaviria, Peter Sagan, Marcel Kittel, Alexander Kristoff en Christophe Laporte voor zich dulden.

Groenewegen had het grootste deel van de openingsrit een goed gevoel, maar op 10 kilometer van de finish merkte hij voor het eerst dat het weleens niet zijn dag zou kunnen worden. "Ik zat op dat moment een beetje achter de valpartij van Arnaud Démare, waardoor ik me opnieuw in gang moest trekken. Daarna kwam ik nooit meer echt op de plek waar ik wilde zijn."

Volgende dag

Groenewegen werd zo niet de eerste Nederlandse geletruidrager sinds Erik Breukink in 1989, maar hij wilde al snel weer naar de rit van zondag kijken. Daarin wordt ook weer een sprint verwacht.

"Natuurlijk was ik even teleurgesteld toen ik over de streep kwam. Ik ben een winnaar, ik win graag, maar dat zat er vandaag niet in. We hadden allemaal gehoopt dat ik hier de ritzege had gepakt en als mooie bonus de gele trui aan had mogen trekken, maar de benen lieten dat niet toe. Het mooie aan de Tour is dat er direct weer een volgende dag komt. Morgen gaan we het weer proberen."

Groenewegen mag zondag wel de witte trui als beste jongere aantrekken. Hij heeft in dat klassement Gaviria voor zich, maar de jonge Colombiaan start al in het geel. De tweede etappe voert over 182,5 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon en kent geen obstakels van betekenis.

"Ik heb niet de garantie dat de benen zondag beter zijn", aldus Groenewegen. "Ik hoop dat er morgen meer power in mijn benen zit en dat ik de sprint kan rijden die ik normaal rijd."