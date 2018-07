Dumoulin snapt niet waarom Quintana bleef staan bij lekke band in finale

"Dat is wel heel stom", verbaasde Dumoulin zich bij de NOS over de actie van Quintana. "Ik snap niet waarom hij dan zijn hand opsteekt."

Door de lekke band kwam Quintana uiteindelijk pas 1 minuut en 15 seconden na zijn landgenoot en ritwinnaar Fernando Gaviria over de finish. "Ik weet niet wat de situatie was. Maar als je op 3,5 kilometer lek rijdt en je rijdt wat verder krijg je dezelfde tijd", doelde de Nederlander op de regel dat tijdverlies door pech in de laatste 3 kilometer niet wordt doorberekend in het klassement.

Quintana vertelde zelf na de rit dat zowel zijn voor- als zijn achterband kapot was gegaan omdat hij over een stoeprand reed. "Ik kon echt niet meer doorrijden op die manier", zei de Zuid-Amerikaan.

Kort voordat Quintana aan de kant van de weg stond, ging Chris Froome in een bocht onderuit nadat hij in aanraking kwam met een andere renner. De Britse titelverdediger verloor hierdoor 51 seconden in het klassement.

"Ik heb Froome zien vallen, maar zo begon hij in de Giro ook", refereerde Dumoulin aan de valpartij van de Brit bij de verkenning van de openingstijdrit van de Ronde van Italië in Jeruzalem. Froome won de Giro d'Italia uiteindelijk voor Dumoulin.

Valpartij

Op 10 kilometer van de streep brak het peloton in tweeën door een valpartij halverwege de grote groep, waardoor ook onder anderen Richie Porte en Adam Yates op achterstand binnenkwamen in Fontenay-le-Comte.

"Ik heb er niets van mee gekregen. Het was redelijk ver in het peloton, maar ik ben er zelf wel goed doorheen gerold", aldus Dumoulin. "De etappe was stressvol en hectisch, maar ik heb geen tijd verloren."

De Limburger keek daarom terug op een geslaagde eerste dag. "Ik ben heel uit de strijd gekomen. De ploeg was goed, dus het was een positieve dag", zei de kopman van Team Sunweb, die als 27e de finish passeerde.