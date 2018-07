Gaviria pakt eerste geel in Tour de France, tijdverlies Froome en Quintana

Groenewegen zou bij een overwinning de eerste Nederlandse geletruidrager sinds 1989 zijn geworden. Erik Breukink was destijds de laatste Nederlander die het tricot kreeg omgehangen.

De sprinter van Lotto-Jumbo kon echter niet meestrijden om de ritzege. Gaviria was met overmacht de snelste. De Colombiaan liet Peter Sagan achter zich. De Slowaak eindigde als tweede. De Duitser Marcel Kittel kwam als derde over de streep.

Froome kwam in de slotfase ten val en liep meteen een achterstand van 51 seconden op. Dat gold ook voor Richie Porte en Adam Yates. De achterstand van Quintana bedroeg maar liefst 1.12 minuut.

De Fransen Yoann Offredo, Jérôme Cousin, Kévin Ledanois vormden de ontsnapping van de dag. Het trio vertrok direct vanuit de start vanuit het peloton. Op 10 kilometer van de meet werden Offredo en Cousin als laatste vluchters gegrepen.

Valpartij

Het venijn van de 201 kilometer lange rit zat in de staart. De klassementsrenners beleefden lang een probleemloze dag, maar op zo'n 10 kilometer van de streep ging het mis. Door een valpartij halverwege het peloton, brak de groep in tweeën.

Op 5 kilometer van de streep ging Froome in een bocht onderuit. De titelverdediger kwam in aanraking met een andere renner en tuimelde in de berm. De fysieke schade leek op het eerste gezicht mee te vallen, maar de kopman van Team Sky liep wel meteen tijdverlies op.

Even later stond ook Quintana ineens langs de kant van de weg. De klimmer van Movistar moest van zijn fiets vanwege een lekke band en zag de groep met Froome voorbijrazen. Zijn achterstand aan de meet liep al op naar boven een minuut.

De Nederlandse troeven voor het klassement Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk wisten wel uit de problemen te blijven. Ook de klassementsrenners Vincenzo Nibali, Rafal Majka, Dan Martin, Jakob Fuglsang, Rigoberto Uran en Ilnur Zakarin kwamen in de voorste groep over de streep.

Ledanois

Eerder op de dag had Ledanois zich verzekerd van de bolletjestrui. Hij liet in de sprint bergop zijn medevluchters achter zich. In de achtergrond bepaalden de ploegen van Gaviria (Quick-Step Floors) en Groenewegen het tempo in het peloton. Met name Robert Gesink (Lotto-Jumbo) maakte aan kop van het peloton veel meters. De marge van het leidende trio werd daardoor nooit groter dan vier minuten.

De twee ploegen kregen halverwege de rit hulp van FDJ - de ploeg die met Arnaud Démare een outsider voor de ritzege had - en Dimension Data, de ploeg van oud-wereldkampioen Mark Cavendish. Démare viel na de eerste grote valpartij echter weg, terwijl Cavendish zich niet wist te mengen in de strijd om de ritzege.

De Tour gaat zondag verder met de tweede etappe over ruim 182 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon. De verwachting is dat die rit eveneens in een massasprint eindigt.