Groenewegen wil 29 jaar na Breukink gele trui veroveren in eerste Tour-rit

"Deze etappe staat natuurlijk met rood omcirkeld in mijn agenda, voor een sprinter is het ideaal dat de Tour met een vlakke etappe begint", aldus de 25-jarige Groenewegen. "We hebben als sprinttrein hard voor deze Tour getraind en we zijn in goede vorm. Van mij mag het wel beginnen."

In 1989 begon de Ronde van Frankrijk met een proloog van 7,8 kilometer in Luxemburg. Specialist Breukink toonde zich de sterkste en was vervolgens precies één dag klassementsleider. Zaterdag, 29 jaar later, start de Tour met een vlakke rit van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte en op papier is Groenewegen misschien wel de topfavoriet voor de zege.

De Amsterdammer toonde vorig jaar aan dat hij kan winnen in de grootste wielerkoers ter wereld door de slotetappe naar Parijs op zijn naam te schrijven en dit seizoen is hij weer wat sterker geworden. Met negen overwinningen staat de renner van Lotto-Jumbo vierde op zegelijst van 2018.

De enige sprinter die boven hem staat is Elia Viviani (eerste met veertien zeges), maar de Italiaan doet niet mee aan de Tour. Groenewegen houdt al zijn concurrenten voor de komende drie weken onder zich, van Fernando Gaviria (zeven zeges) tot André Greipel (zes), Peter Sagan (vijf), Alexander Kristoff (vier), Arnaud Démare (twee), Marcel Kittel (twee) en Mark Cavendish (één).

"Vorig jaar was Kittel met vijf zeges dé sprinter in de Tour en dat kan hij dit jaar zomaar weer worden", zegt Groenewegen. "Maar als je naar de uitslagen in de afgelopen maanden kijkt, sta ik er heel goed voor. Ik weet dat ik in heel goeden doen ben en hopelijk komt dat er zaterdag uit."

Champs-Élysées

In zijn jacht op de eerste gele trui kan Groenewegen veel vertrouwen uit zijn krachtige sprint van vorig jaar op de Champs-Élysées halen. Helemaal aan het einde van zijn tweede Tour boekte de renner, die in 2015 nog voor het procontinentale Roompot-Oranje Peloton reed, zijn eerste overwinning in 'La Grande Boucle'.

"Ik heb de beelden van 'Parijs' wel wat vaker teruggekeken dan bij andere zeges, ik schat zeker tien keer", zegt Groenewegen met een glimlach. "Misschien kan ik door die overwinning nu iets meer ontspannen aan de Tour beginnen. Ik weet dat ik het niveau aankan."

Bovendien heeft de Noord-Hollander veel geloof in zijn 'nieuwe' sprinttrein. Hij rijdt het hele jaar al samen met de Duitser Paul Martens, de Noor Amund Gröndahl Jansen en zijn Nederlandse 'lead-out' Timo Roosen, en dat trio moet hem ook in de Tour naar zeges loodsen.

"Het zijn drie heel sterke jongens die mij het liefst uit de wind naar de laatste 300 meter moeten brengen. En vanaf daar moet ik het toch vooral zelf doen", aldus Groenewegen. "Dit is de trein waarmee ik het hele jaar gewerkt heb, waarmee ik op hoogtestage geweest ben en waarmee het vanaf de eerste koers in februari goed gaat, dus we hebben veel vertrouwen opgebouwd."

Laatste 10 Nederlandse geletruidragers 1989: Erik Breukink

1988: Jelle Nijdam

1988: Henk Lubberding

1988: Teun van Vliet

1987: Jelle Nijdam

1986: Johan van der Velde

1984: Adrie van der Poel

1984: Jacques Hanegraaf

1981: Gerrie Knetemann

1980: Joop Zoetemelk

Bonus

Ondanks de mogelijke historische betekenis voor het Nederlandse wielrennen benadrukt Groenewegen wel dat zijn Tour niet direct mislukt is als het in de eerste etappe misgaat.

"Natuurlijk is er zaterdag bij een zege een heel mooie bonus met de gele trui, maar ik wil niet zeggen dat het daarom de belangrijkste rit van de Tour is. Mocht ik de tweede rit winnen, dan is dat ook heel mooi."

De eerste rit van de Tour de France begint zaterdag om 11.10 uur. Vanwege het WK voetbal zal de etappe vroeg eindigen; de finish wordt tussen 15.35 uur en 16.05 uur verwacht.

