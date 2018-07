Sagan dacht na diskwalificatie in Tour nooit aan andere manier van sprinten

"Als we dit jaar in dezelfde positie terechtkomen, zal ik exact hetzelfde doen", zegt Sagan vrijdag aan de vooravond van de eerste etappe van de Tour de France.

Cavendish probeerde in de massasprint Sagan te passeren, maar de doorgang was te smal. Hierdoor kwam de Brit na een elleboog van de wereldkampioen hard ten val. Sagan werd vervolgens uit de Tour gezet.

"Ik wil niet in de problemen komen, maar ik denk er ook niet over na hoe voorzichtig ik moet zijn in de sprint", vervolgt hij. "Maar het verhaal van afgelopen jaar is verleden tijd. Ik heb het er al vaak genoeg over gehad."

Door de diskwalificatie greep Sagan voor het eerst in zes jaar naast de groene trui. De renner van Bora-hansgrohe hoopt dit jaar op revanche.

Groene trui

"Mijn grote doel is de groene trui, maar alles hangt af van de staat van mijn benen en het koersverloop", aldus Sagan, die dit jaar tot dusver vijf overwinningen boekte. "En het is uiteraard nog beter als ik één of misschien twee etappes kan winnen."

Een kleine twee weken geleden werd hij voor de zesde keer Slowaaks kampioen op de weg en eerder dit seizoen won hij Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en etappes in de Ronde van Zwitserland en de Tour Down Under.

Over de concurrentie voor de groene trui, die bestaat uit onder anderen Fernando Gaviria, Michael Matthews en Dylan Groenewegen, blijft Sagan op de vlakte. "Dat zullen we over twee weken zien. Voor nu zie ik iedereen als mijn concurrent."

De 105e editie van de Tour de France begint zaterdag met een vlakke rit van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte.