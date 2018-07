UCI zegt in lange verklaring geen details uit zaak-Froome te publiceren

"De UCI begrijpt dat het publiek graag specifieke gegevens en rapporten uit de zaak wil zien om te beoordelen of het WADA en de UCI de juiste belissing namen", schrijft de bond.

"Als ondertekenaar van de WADA-code kan de UCI alleen maar zeggen dat er belangrijke redenen zijn waarom het WADA geen informatie publiceert. De belangrijkste is om te voorkomen dat de informatie wordt misbruikt door atleten die illegaal beter willen presteren."

De verwachting was dat de UCI en het WADA op korte termijn met meer details zouden komen over de salbutamolzaak. Team Sky liet dinsdag nog weten de uitleg over te laten aan beide instanties, die zich nu dus stilhouden.

"Alle relevante informatie zal door het WADA worden verstuurd aan deskundigen, die bepalen of er aanpassingen in de salbutamolregels nodig zijn. De UCI en het WADA vragen ook om advies over de manier waarop toekomstige soortgelijke zaken behandeld moeten worden."

Giro

Sky gaf woensdag via de BBC wel data vrij van de indrukwekkende Giro-rit van vorige maand waarin Froome naar later bleek zijn eindzege veiligstelde in Italië.

Uit de data bleek onder meer dat Froome tijdens het eerste deel van de Giro afviel. Er was te lezen wat hij at, welke wattages hij trapte en wat zijn hartslag was tijdens de Giro. Ook in Italië gebruikte hij salbutamol.

De BBC liet drie experts - oud-renner Rob Hayles, wielerauteur Michael Hutchinson en wielerjournalist Jeremy Whittle - naar alle data kijken. Zij zeiden dat de gegevens "zeer precies" zijn, maar ook dat ze "geen verschil zullen maken voor de twijfelaars".

21 tests

De UCI herhaalt nog maar eens dat het volledig gegrond is dat Froome is vrijgesproken van het overtreden van de dopingregels.

In de verklaring wordt onder meer gesteld dat de wielerunie de conclusie van het WADA geloofde, dat het vanaf maart 2018 een hoger salbutamolgehalte dan twaalfhonderd nanogram per milliliter is toegestaan en dat Froome bij zijn 21 tests in de Vuelta ondanks een lage dosis steeds schommelende waarden liet zien.

Bovendien stelt de UCI dat is bewezen dat Froome de dosis salbutamol pas verhoogde naarmate hij meer last kreeg van zijn astma.

Naar aanleiding van alle bevindingen werd maandag besloten dat Froome mag starten in de Tour, die zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île begint met een vlakke rit. De ronde eindigt op 29 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.