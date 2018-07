Mollema verwacht heel zware Tour door sterk deelnemersveld

"Het zou goed kunnen dat het deelnemersveld het sterkst is van al mijn Tour-deelnames", aldus Mollema, die voor de achtste keer in de Ronde van Frankrijk zal starten, vrijdag in gesprek met NUsport. "Bijna alle wereldtoppers zijn aanwezig en er zijn voor mijn gevoel ook steeds meer toppers voor het klassement."

"In andere jaren waren er renners die ervoor kozen om de Giro en de Vuelta te rijden in plaats van de Tour, maar nu zie je dat zelfs de nummer één en twee van de Giro (Chris Froome en Tom Dumoulin, red.) ook in de Tour voor het klassement gaan. Dat zal het niveau alleen maar omhoog brengen, dus ik denk dat het een heel zware Tour gaat worden."

Naast viervoudig Tour-winnaar Froome en de Giro-winnaar van vorig jaar Dumoulin staan er met Nairo Quintana (Giro 2014, Vuelta 2016) en Vincenzo Nibali (Vuelta 2010, Giro 2013 en 2016 en Tour 2014) nog twee renners op de startlijst van de Tour die al een keer een grote ronde gewonnen hebben.

Daarnaast zijn er met Rigoberto Urán (tweede vorig jaar), Romain Bardet (derde vorig jaar), Mikel Landa, Alejandro Valverde, Richie Porte, Adam Yates, Daniel Martin, Steven Kruijswijk, Primoz Roglic en Jakob Fuglsang nog zeker tien namen te noemen die een realistische kans op het podium in Parijs hebben.

Geen topfavoriet

Mollema - al een keer zesde (2013), zevende (2015) en tiende (2014) in het eindklassement van de Tour - beseft dat hij op deze startlijst niet tot de topfavorieten behoort. "Maar ik weet wel dat het resultaat vanzelf komt als ik mijn eigen niveau haal en fit en gezond blijf."

"Sinds 2014 ben ik in alle grote rondes waarin ik startte óf bij de beste elf in het klassement geëindigd, óf ik heb een rit gewonnen. Dus ik denk dat ik er deze Tour ook gewoon weer zal staan."

Die ritzege was vorig jaar in de vijftiende etappe van de Tour. Mollema had in 2017 de kans om voor dagsucces te gaan, omdat hij na deelname aan de Giro geen klassementsambities had in Frankrijk. De inmiddels gestopte Alberto Contador was vorig jaar de kopman van Trek-Segafredo, de rol die nu weer terug is bij Mollema.

"Deze rol ligt me goed, het voelt vertrouwd", stelt de Groninger. "Ik ben blij dat ik vorig jaar een keer wat anders geprobeerd heb, want zeker in de eerste tien dagen had ik toen een stuk minder druk en stress. Maar het voelt lekker aan dat ik nu weer voor een goed klassement ga rijden."

De 105e editie van de Tour de France begint zaterdag met een vlakke rit van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte.

Vrijdagmiddag beantwoordt Mart Smeets live lezersvragen over de Tour de France via NUjij. Stuur hier alvast je vragen in.