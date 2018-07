Froome probeert in open brief sympathie Franse wielerfans te winnen

"De Fransen zijn rechtschapen mensen met een scherp verstand", schrijft Froome een dag voor de Tour-start in de Vendéé. "Ik zal de gele trui nooit te schande maken. Ik ben er trots op dat ik in de Tour als titelverdediger mag starten."

De brief van Froome komt een dag na de presentatie van de Tour-ploegen, waar bleek dat veel wielerliefhebbers boos zijn dat Froome mag starten in de 105e editie van de Franse rittenkoers. De titelverdediger van Team Sky werd in La Roche-sur-Yon uitgejouwd toen hij op het podium verscheen.

Froome zegt te beseffen dat de salbutamolzaak niet goed voor de Tour is geweest en dat de afhandeling verwarrend was. "Ik geef toe dat de voorbereidingen voor deze race verstoord zijn. Voor mij, voor de organisatoren van de race en voor u, alle wielerfans en Fransen."

"Ik weet dat velen van u niet in staat zijn geweest om alle details van de zaak te volgen. Daarom voel ik de behoefte de feiten simpelweg bloot te leggen. Precies zoals ze zijn gebeurd, zodat een ieder zijn eigen mening kan vormen."

Astma

De 33-jarige Froome schrijft vervolgens over de bewuste controle tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España van 2017, waarbij een te hoge dosis van salbutamol in zijn urine werd aangetroffen. Hij benadrukt dat het om een abnormale waarde van het astmamiddel en niet om een overtreding van de dopingregels ging.

"Ik heb astma sinds mijn jeugd en gebruik een inhalator om de symptomen te verlichten. Tegen het einde van de Vuelta verslechterde mijn astma en heb ik het aantal pufjes verhoogd om het probleem te verhelpen, op medisch advies."

"Ik ken de regels heel goed en ik weet precies hoeveel pufjes ik mag nemen. Ik weet ook dat ik aan het eind van elke etappe naar de dopingcontrole moet als ik de leiderstrui draag. Het is ook belangrijk op te merken dat een astma-inhalator niet in een verbetering van de prestaties resulteert. Dit is gewoon een medische behandeling."

Vierde eindzege

Doordat Froome tijdens het onderzoek gewoon mocht koersen van de UCI, kon hij in mei van start gaan in de Giro d'Italia en die ook winnen. Maandag, vijf dagen voor de Tour-start, werd bekend dat de geboren Keniaan was vrijgesproken en dus niet hoeft te vrezen dat hij zijn eindzege in de Vuelta en/of Giro kwijtraakt. In de Tour gaat hij voor zijn vierde eindzege in een grote ronde op rij.

De Tour begint zaterdag met een vlakke etappe van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte en 22 dagen later is de laatste etappe met de traditionele finish op de Champs-Élysées in Parijs.

Vrijdagmiddag beantwoordt Mart Smeets live lezersvragen over de Tour de France via NUjij. Stuur hier alvast je vragen in.