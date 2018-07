Porte denkt dat Sky peloton voor de gek houdt met vrijgeven data Froome

Sky overhandigde de data uit de Giro d'Italia vorige maand al aan de BBC, waarop het Britse medium woensdag in een uitgebreid artikel diverse gegevens publiceerde.

Uit de data bleek onder meer dat Froome, die maandag in de slepende salbutamolzaak door wielerbond UCI werd vrijgesproken van het overtreden van de dopingregels, tijdens het eerste deel van de Giro afviel.

"Ik denk dat het fake news is en dat ze die data hebben vrijgegeven in de hoop dat andere renners minder gaan eten", aldus Porte, die tussen 2012 en 2015 ploeggenoot van Froome bij Team Sky was, tegen Cyclingnews.

"We zijn allemaal professioneel genoeg om te weten hoe we onze brandstof op peil moeten houden en hebben het niet nodig om te lezen wat Sky allemaal doet. We koersen lang genoeg om te weten hoe we moeten eten."

Uitgeput

Door zijn vrijspraak mag Froome zaterdag 'gewoon' starten in de Tour, die hij voor de vijfde keer hoopt te winnen. Porte, die onlangs knap de Ronde van Zwitserland won, hoopt dat de Brit zijn inspanningen in de Giro moet bekopen in de Ronde van Frankrijk. "Het was mooi om hem in de Giro aan het werk te zien, maar ik hoop dat hij nu uitgeput is", zegt de Australiër met een lach.

"Ik reed in 2011 bij Saxo Bank samen met Alberto Contador, die een verpletterende indruk maakte tijdens de Giro, maar dat niet kon herhalen in de Tour."

Toch houdt Porte, die twee jaar geleden vijfde werd in de Tour, er rekening mee dat Froome ook in Frankrijk op de toppen van zijn kunnen presteert. "Hij is hier zo mogelijk met een nóg sterkere ploeg dan in de Giro", aldus de klimmer.

Scenario's

Gevraagd naar de gedoodverfde Tour-winnaar zegt Porte dat de 105e editie geen topfavoriet kent. "Je kunt je niet op slechts één renner focussen. Er zijn zoveel verschillende scenario's in deze Tour", kijkt de Australiër vooruit.

"In de Ronde van Zwitserland was ik onder de indruk van Jakob Fuglsang, en Geraint Thomas en Romain Bardet zagen er ook heel goed uit. Movistar heeft drie kopmannen en moet zijn kansen spreiden. Met twee leiders is dat al lastig, laat staan met drie."

Over zijn eigen kansen is Porte positief. "Ik was in Zwitserland goed in vorm en hoop dat ik hier alleen maar beter ben. Bij de start van het seizoen was ik ziek, maar de ploeg had vertrouwen in me en liet me thuis trainen. Ik ben nog fitter dan in Zwitserland en ben er mentaal klaar voor."

De Tour de France begint zaterdag met een vlakke etappe van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte en 22 dagen later is de laatste etappe met de traditionele finish op de Champs-Élysées.

Vrijdagmiddag beantwoordt Mart Smeets live lezersvragen over de Tour de France via NUjij. Stuur hier alvast je vragen in.