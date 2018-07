Terpstra: 'Ik keer niet alleen voor kasseienrit terug in Tour de France'

"Er zullen echt wel etappes zijn dat ik zelf voor de zege kan koersen, maar dat is niet het hoofddoel deze Tour", aldus Terpstra donderdag bij een persmoment van zijn team in een Lidl in La Roche-sur-Yon. "Ik ben hier vooral voor de ploeg, om de andere jongens een beetje te sturen."

De klassiekerspecialist heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de Tour niet zijn favoriete koers is. Niet alleen vanwege de stress, maar ook omdat er voor een aanvallende renner zoals hij vaak weinig eer te behalen is.

"Ik respecteer mezelf als een volwaardig wielrenner en fiets om te scoren. Misschien is dit niet de ideale koers voor mij om te scoren", zei Terpstra in 2014 na zijn zesde en voorlopig laatste deelname aan de Ronde van Frankrijk.

Toch deed hij zelf het uitdrukkelijke verzoek aan de ploegleiding van Quick-Step Floors of hij dit jaar weer geselecteerd kon worden voor de Tour. De Belgische formatie ging daarmee akkoord.

"Ik had eigenlijk opeens weer zin om de Tour te rijden", verklaart Terpstra zijn rentree in de grootste wielerkoers ter wereld. "Ik heb de afgelopen jaren de Vuelta gereden. Dat vind ik een heel mooie ronde, maar dit jaar wilde ik starten in de Tour. En dan is er ook nog een heel spannende eerste week, dat komt mooi uit."

Stevige wind

In de eerste negen etappes van de 105e editie van 'La Grande Boucle' zijn er vijf vlakke sprintetappes - met kans op stevige wind in het noordwesten van Frankrijk - twee heuvelachtige ritten, een ploegentijdrit en een etappe met 21,7 kilometer aan kasseistroken.

Die negende etappe van volgende week zondag lijkt op het lijf geschreven van Terpstra - dit jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen en in 2014 de beste in de kasseienklassieker Parijs-Roubaix - maar de Noord-Hollander staart zich niet blind op de kasseienrit.

"Natuurlijk zal dat een speciale etappe worden, maar er zijn wel meer ritten waar ik naar uitkijk. Sommige mensen denken dat ik alleen maar naar de Tour ga, omdat er een kasseienetappe in zit. Maar dat is niet waarom deze ronde op mijn verlanglijstje stond dit jaar."

Succesvol

Quick-Step Floors, dat dit seizoen met 45 zeges met afstand de succesvolste ploeg in het peloton is, heeft met topsprinter Fernando Gaviria, klassiekerspecialisten Phillipe Gilbert en Julian Alaphilippe, klassementsrenner Bob Jungels en kasseienvreters Terpstra en Yves Lampaert op elk terrein toprenners meegenomen naar Frankrijk.

"We zullen zonder meer elke dag proberen om voor de zege te strijden", aldus Fransman Alaphilippe, dit jaar onder meer winnaar van de Waalse Pijl.

"We hebben dit jaar al vaak de vraag gekregen of de druk groter wordt omdat we zoveel succes hebben, Maar we hebben steeds bewezen dat we blijven winnen", zegt Luxemburger Jungels, de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. "En in deze Tour hebben we op papier ook weer een ploeg die veel zeges zou moeten kunnen boeken."

De eerste kans op dagwinst is zaterdag in de vlakke openingsrit van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte over 201 kilometer. De 23-jarige Gaviria is net als de Nederlander Dylan Groenewegen een van de topfavorieten om in een sprint de eerste gele trui te veroveren.

"Als hij een goede dag heeft, is hij de snelste sprinter", zegt Terpstra over zijn Colombiaanse ploegmaat, die debuteert in de Tour. "Maar ik denk dat het weleens heel spannend kan worden, omdat de sprinters momenteel erg aan elkaar gewaagd zijn."

Vrijdagmiddag beantwoordt Mart Smeets live lezersvragen over de Tour de France via NUjij. Stuur hier alvast je vragen in.