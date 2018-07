UCI-baas vindt Sagan betere wielerambassadeur dan Froome

"Chris Froome is een geweldige renner, maar hij is niet de populairste bij het publiek", zegt Lappartient in een interview met de Franse krant Le Figaro. De internationale wielerbond UCI sprak de viervoudig Tour-winnaar maandag vrij van dopinggebruik in een slepende salbutamolzaak, waardoor de Brit zaterdag 'gewoon' van start kan gaan in de belangrijkste ronde ter wereld.

Lappartient sprak eerder al de hoop uit dat de fans Froome met respect zullen behandelen in Frankrijk. "Ik vertrouw het publiek. Maar er is weinig aan te doen als er onder de twaalf miljoen toeschouwers twee of drie domme alcoholisten zijn die zich misdragen. Dat is een extreme minderheid", stelt de Fransman.

Volgens de UCI-voorzitter draagt de manier van koersen van de Brit niet bij aan zijn populariteit. "We kunnen het Froome niet kwalijk nemen, maar hij heeft de Tour steeds gewonnen dankzij een sterk team. Soms was het wat saai, we verveelden ons een beetje."

Sagan

Andere renners vallen meer in de smaak bij het publiek, denkt Lappartient. "De mensen hielden van Bernard Hinault, die aanviel in de gele trui. Ze kijken ook graag naar Sagan, die op epische wijze Parijs-Roubaix won. Dat maakt het wielrennen populair, Sagan is een fantastische ambassadeur voor de sport."

Mede vanwege de dominantie van Team Sky - dat de Tour sinds 2012 slechts eenmaal niet won - besloot de UCI om vanaf dit jaar het aantal renners per ploeg in te krimpen van negen naar acht. Lappartient hoopt dat de maatregel tot een onvoorspelbare koers leidt.

"Ik wens een fraaie Tour met een mooie winnaar en bovenal een goed gevecht. Ik wil geen gesloten koers, zoals we in de laatste jaren soms gezien hebben."

"Hopelijk wordt het een spannende race met veel renners die voor de winst gaan. Je kunt alleen winnen als je bereid bent om alles te verliezen. Je moet de Tour op zijn kop zetten als niemand het verwacht, niet tot 2 kilometer van de streep wachten met aanvallen. Ik hoop dat Vincenzo Nibali, Romain Bardet en vele anderen ervoor kunnen zorgen dat het drie fantastische weken worden.

De 105e editie van de Ronde van Frankrijk begint zaterdag met een vlakke rit van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte.

