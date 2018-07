Kruijswijk hoopt vanuit 'prettige underdogrol' op top vijf in Tour

"Het is voor mij niet onaangenaam dat ik deze Tour in alle rust kan starten, zeker nu Tom Dumoulin alle aandacht opeist in Nederland", zegt Kruijswijk in gesprek met NUsport. "Die underdogrol vind ik wel prettig. Hopelijk kan ik doen wat ik de in Giro d'Italia van 2016 ook gedaan heb: vanuit de luwte een goede ronde rijden."

De Brabander leek twee jaar geleden in de Ronde van Italië op weg om als eerste Nederlander sinds 1980 een grote ronde te winnen, totdat hij in de op twee na laatste etappe als rozetruidrager ten val kwam in een afdaling en veel tijd verloor. Hij eindigde uiteindelijk als vierde in het klassement.

Sindsdien is er veel veranderd in het Nederlandse wielrennen - Dumoulin won in 2017 de Giro en eindigde dit jaar als tweede in Italië - terwijl Kruijswijk mede door pech niet meer in de buurt van zijn niveau van de Giro van 2016 gekomen is.

De in Nuenen geboren klimmer moest in de Ronde van Spanje van 2016 na een valpartij al in de zesde etappe afstappen en in de Giro van 2017, waarin hij voor de voorlaatste rit opgaf, presteerde hij niet optimaal door een val in de voorbereiding. In de Vuelta van vorig jaar haalde Kruijswijk wel de finish en werd hij negende in het eindklassement.

"Ik hoef voor mezelf niet meer te bewijzen dat ik een goede klassementsrenner ben", aldus Kruijswijk, die in de Giro drie keer in de top tien eindigde (2011, 2015 en 2016). "Laat mij in de eerste helft van deze Tour maar rustig doen wat ik moet doen. En dan mag de aandacht wel komen aan het einde van de ronde, want dat betekent dat het goed gaat."

Kopman

De afgelopen jaren was de Giro meestal de belangrijkste focus van Kruijswijk - tussen 2010 en 2017 startte hij alleen in 2012 niet in Italië - maar samen met Lotto-Jumbo heeft hij ervoor gekozen om zich dit jaar volledig op de Tour de France te richten.

Bij zijn drie eerdere deelnames aan de grootste wielerkoers ter wereld eindigde de Brabander als 33e (2012), 15e (2014) en 21e (2015), maar toen was hij niet de uitgesproken klassementsman van zijn ploeg. Dit jaar is hij wel de kopman.

"Steven is onze man voor het klassement", stelt ploegleider Jan Boven. "Hij heeft in het verleden in de Giro laten zien dat hij in het groterondewerk bij de besten hoort, als zijn niveau goed genoeg is."

"Door omstandigheden heeft hij dat de afgelopen twee jaar niet altijd kunnen laten zien, maar zijn voorbereiding op deze Tour is heel goed geweest. Steven staat op dit moment waar wij hoopten dat hij zou staan."

Koersdagen

Kruijswijk heeft dit jaar wat minder wedstrijden dan normaal gereden, maar in die dertig koersdagen liet hij wel goede dingen zien met een zevende plek in de Ruta del Sol, een achtste plek in de Ronde van Catalonië, een zesde plek in de Ronde van Romandië en vorige maand een achtste plek in de Ronde van Zwitserland.

"We kunnen over drie weken in Parijs pas zeggen of dit de juiste aanpak was, maar ik voel me goed en fit", aldus Kruijswijk. "Ik begin met vertrouwen aan de Tour, maar ik weet ook dat in een grote ronde alles moet kloppen om een goed resultaat te behalen."

"In de Giro van 2016 viel alles op z'n plek, tot die ene dag dan. Maar als ik dat niveau de komende weken weer kan halen - en ik denk dat ik er niet ver vanaf zal zitten - dan verwacht ik dat er een mooi resultaat in zit. Ik start met de ambitie om tegen de top vijf van het klassement aan te eindigen. Het zou heel mooi zijn als dat zou lukken."

De 105e editie van de Ronde van Frankrijk begint zaterdag met een vlakke rit van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte.

