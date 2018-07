Sky-renner Poels verwacht dat Tour-fans zich netjes zullen gedragen

"Wielerpubliek is fantastisch publiek, dus ik ga ervan uit dat iedereen zich netjes zal gedragen", aldus Poels.

Froome was al niet de meest geliefde renner bij de (Franse) wielerfans, maar zijn salbumatolzaak heeft hem nog minder populair gemaakt. De internationale wielerunie UCI maakte maandag bekend dat de viervoudig Tour-winnaar niet wordt bestraft voor zijn te hoge salbutamolwaarde in de achttiende etappe van de Vuelta a España van vorig jaar, maar de zaak die liefst negen maanden duurde heeft voor veel onbegrip bij supporters gezorgd.

Froome vertelde dinsdag aan de BBC dat hij "wel wat confrontatie" met fans verwacht tijdens de Tour. UCI-voorzitter David Lappartient deed woensdag een oproep aan supporters om alle renners met respect te behandelen tijdens de Ronde van Frankrijk. "Op sociale media is opgeroepen tot een gevecht tijdens de Tour. Dat is absoluut onacceptabel", zei de Fransman.

De dertigjarige Poels is niet van plan om vanaf zaterdag met angst op zijn fiets te zitten tijdens zijn zesde Tour. "Als je schrik hebt, kun je beter niet naar Frankrijk komen. Ik heb al twee keer eerder de Tour gereden met Sky (in 2015 en 2016, red.), dus ik weet hoe het is. Hopelijk zal het meevallen en blijft het bij boegeroep; dat mag."

Opluchting

Poels trainde maandag met Froome in de buurt van hun woonplaats Monaco toen de Brit te horen kreeg dat de UCI de zaak tegen hem stopte. "Chris was tijdens die training vooral heel erg druk op z'n telefoon, dus ik heb best vaak 'rechts' moeten roepen, omdat hij op de verkeerde kant van de weg reed", lacht de Limburger.

"Maar het was natuurlijk alleen maar mooi nieuws. Voor Chris was het een supergrote opluchting, er is een flinke last van zijn schouders gevallen."

Poels zei de afgelopen maanden steevast dat hij ervan uitging dat de salbutamolzaak goed zou aflopen voor Froome. Het rumoer rond zijn kopman zorgde niet voor extra stress bij de Nederlandse klimmer.

"Ik heb er niet slecht van geslapen. Sommige dingen heb je niet in de hand, dus dan kun je alleen maar afwachten wat er gebeurt. En als ik bij wedstrijden was, was ik vooral met de koers bezig. Ik kreeg gelukkig niet mee wat er allemaal achter de schermen en bij ons op kantoor gebeurde, dus ik kon gewoon blijven doen wat ik altijd doe."

Vertrouwen

Net als Froome rijdt Poels dit jaar voor het eerst én de Giro d'Italia én de Tour de France. De Limburger voelde zich de eerste weken na de Ronde van Italië - die Froome won en waarin hij zelf twaalfde werd - heel erg moe, maar vorige week kreeg hij het gevoel dat hij klaar is voor een volgende grote ronde.

"Ik kijk met vertrouwen uit naar de Tour", aldus Poels. "Als ik had gedacht dat ik niet twee keer op rij een goed niveau zou kunnen halen in een grote ronde, dan zou ik het niet doen. Ik ga er dus van uit dat ik gewoon goed zal zijn de komende weken. Ik heb er heel veel zin in."

Het doel voor de meesterknecht is simpel: hij moet Froome naar diens vierde groterondezege op rij en vijfde Tour-zege loodsen. De 105e editie van de Ronde van Frankrijk begint zaterdag met een vlakke rit van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte.

