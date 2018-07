Team Sky geeft data van Froomes enorme solo uit Giro vrij

Sky overhandigde de data vorige maand aan de BBC, die woensdag in een uitgebreid artikel diverse gegevens publiceert. Zo valt te lezen wat Froome at, welke wattages hij trapte en wat zijn hartslag was tijdens de Giro.

Ook bij zijn Giro-zege heeft Froome het astmamedicijn salbutamol gebruikt. Tijdens de eveneens door hem gewonnen Vuelta a España van vorig jaar werd een te hoge hoeveelheid van het middel in zijn urine aangetroffen.

Na een slepende zaak werd Froome maandag door de wielerbond UCI vrijgesproken van het overtreden van de dopingregels. De 33-jarige renner mag daardoor zaterdag gewoon van start gaan in de Tour de France, die hij voor de vijfde keer hoopt te winnen.

De BBC heeft drie experts - oud-renner Rob Hayles, wielerauteur Michael Hutchinson en wielerjournalist Jeremy Whittle - naar alle data laten kijken. Zij zeggen dat de gegevens "zeer precies" zijn, maar ook dat ze "geen verschil zullen maken voor de twijfelaars".

Ontbijt

Het dagelijkse ontbijt van Froome bestond in de Giro uit 200 milliliter sap, 400 gram rijst, vier eieren, vier pannenkoeken met jam en groene thee met honing. Onderweg nuttigde Froome meerdere sportgelletjes.

"Wat opvalt is dat Froome bij het avondeten voor de negentiende etappe 1.000 calorieën naar binnen werkte", zegt Hutchinson. "Bij andere etappes was dat 445 calorieën."

Tijdens de klim van de Sinestre, waar Froome zijn cruciale aanval plaatste, heeft hij volgens de data 331 koolhydraten verbruikt in één uur en vijf minuten. In de gehele negentiende etappe verbruikte hij 1.073 koolhydraten.

Op die klim stonden zes helpers van Team Sky die hem water en gelletjes gaven. Een helper gaf 'Rocket Fuel', een drankje dat een mix bevat van de koolhydraat maltodextrine en de druivensuiker fructose.

Tijdens zijn aanval op de Finestre trapte Froome een wattage van 603 weg. Het gemiddelde over de hele klim was volgens de gegevens van Sky 407. Zijn maximale hartslag op de klim bedroeg 159 slagen per minuut. 's Ochtends had de Brit in toestand van rust nog een hartslag van 32. "Opmerkelijk laag, maar dat geldt voor meer atleten", zegt Kerrison.

Openheid

Diverse mensen in de wielerwereld drongen er na de enorme solo van Froome in de Giro bij Team Sky op aan openheid te geven over zijn data. Door de gegevens met de BBC te delen, hoopt de Britse ploeg kort voor de start van de Tour twijfels over de kopman weg te nemen.

De Britse wielerploeg ligt de laatste jaren onder een vergrootglas vanwege de sulbutamolzaak van Froome en de 'Jiffybag-affaire' rondom Bradley Wiggins. In het Criterium du Dauphiné van 2011 werd een pakketje geleverd aan de inmiddels gestopte renner. Volgens Sky bevatte dat pakket het legale middel fluimucil, maar de ploeg heeft geen documenten om dat te bewijzen.