Dumoulin gaat ondanks vraagtekens ook in Tour vol voor goed klassement

"Ik ben hier om een goed klassement te rijden", aldus de 27-jarige Dumoulin woensdag bij een persmoment van zijn ploeg in La Mothe-Achard. "Ik weet echt niet of ik kan winnen. Ik weet wel dat dat erg moeilijk gaat worden. Maar moeilijk winnen kan ook."

Minder dan zes weken geleden reed de Limburger als de nummer twee van de Ronde van Italië, achter Chris Froome, Rome binnen. De wereldkampioen tijdrijden zal de komende weken proberen om de dubbel Giro-Tour voor de eerste keer tot een goed einde te brengen. Bovendien start hij bij zijn vijfde Tour-deelname voor de eerste keer met klassementsambities.

"Het zou kunnen dat de komende weken blijkt dat het te veel was om na de Giro ook de Tour te rijden", zegt Dumoulin. "In die zin zullen we deze Ronde van Frankrijk ook veel gaan leren. Maar we willen ook presteren, dat is het belangrijkste doel deze Tour."

Luke Roberts, de Australische ploegleider van Team Sunweb, noemt het "enigszins onduidelijk" wat zijn kopman de komende weken kan laten zien.

"De laatste twee jaar zijn we met Tom vol voor een klassement in de Giro gegaan, dit is de volgende stap voor ons. Het is spannend voor iedereen binnen het team om te zien wat we kunnen presteren. Hopelijk zullen we veel leren, waardoor we volgend jaar met nog hogere verwachtingen kunnen terugkeren."

Hoogtestage

Dumoulin heeft in de weken sinds de Ronde van Italië gerust, veel thuis getraind en is tien dagen op hoogtestage geweest in La Plagne, waar hij onder meer twee bergritten van de Tour verkend heeft.

"Ik voel me goed. Ik heb genoeg rust kunnen nemen na de Giro en heb nu heel veel zin in de Tour. De eerste week zal heel hectisch en stressvol zijn, maar dat geldt voor alle klassementsrenners."

Team Sunweb moest deze week wel een klap incasseren, want Wilco Kelderman kan door een blessure niet starten. De Nederlander had de belangrijkste helper van Dumoulin moeten worden in de bergen.

"Met Laurens ten Dam hebben we een goede vervanger, maar het is heel vervelend dat Wilco niet kan rijden", aldus Dumoulin. "Hij is iemand die bij de beste tien tot vijftien renners bergop kan horen. Dat moeten we missen, maar er is nu niks meer aan te doen."

Froome

Net als in de Giro is Froome in de Tour op papier de topfavoriet voor de eindzege. De viervoudig winnaar van de grootste wielerkoers ter wereld zal 'gewoon' starten, nu hij maandag door wielerunie UCI is vrijgesproken in de salbutamolzaak die al maanden speelde.

Dumoulin ontkwam woensdag niet aan nieuwe vragen over de zaak-Froome, die de wielerwereld al sinds december vorig jaar in zijn greep houdt.

"Het is duidelijk dat de hele zaak zoveel beter behandeld had kunnen worden en daar kan ik wel boos om worden", aldus Dumoulin. "Niemand snapt er meer wat van en dat is niet wat het wielrennen nodig heeft. Dit is slecht voor de reputatie van de sport en zorgt ervoor dat fans zich afkeren van het wielrennen."

De Tour de France start zaterdag met een vlakke rit van 201 kilometer tussen Noirmoutier-en-l'Île en Fontenay-le-Comte.

