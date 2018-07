UCI-voorzitter Lappartient roept wielerfans op respect te tonen voor Froome

"De fans moeten respect hebben voor alle coureurs, ook voor Froome", zegt Lappartient in een video van de UCI. "Op sociale media is opgeroepen tot een gevecht tijdens de Tour. Dat is absoluut onacceptabel."

"Het is mijn missie als voorzitter van de UCI om alle renners te beschermen", zegt de Fransman. "Froome heeft niet meer rechten dan de andere renners, maar ook niet minder."

Maandag werd bekend dat Froome door antidopingbureau WADA en de UCI niet langer vervolgd wordt voor mogelijk dopinggebruik. De Brit heeft bewezen dat zijn hoge waarde van het astmamedicijn salbutamol in de door hem gewonnen Vuelta a España geen overtreding van de dopingreglementen is.

Negen maanden

In de wielerwereld was er veel onbegrip voor het feit dat de zaak liefst negen maanden voortsleepte. "Ik snap dat het voor veel mensen erg lang duurde", beaamt Lappartient. "Maar we moesten het recht van Froome om zich te verdedigen accepteren. Het was een ingewikkelde zaak. Er zijn diverse verklaringen ingediend, waarvoor wij verschillende experts hebben geraadpleegd."

Dat de vrijspraak van de viervoudig Tour-winnaar zo kort voor het 'Grand Départ' van zaterdag plaatsvond, is volgens Lappartient toeval. "Er is geen link tussen de datum van de uitspraak en de start van de Tour de France. We ontvingen de verklaring van het WADA op 28 juni. In korte tijd hebben we conclusies getrokken en op 3 juli hebben we bekendgemaakt dat de zaak tegen Froome gesloten is. Dat toont aan dat we in het belang van het wielrennen snel een beslissing wilden nemen."

"Mensen kunnen vertrouwen in de UCI hebben. We zijn een voorloper in de strijd tegen dopinggebruik", stelt de voorzitter. "We vragen iedereen deze beslissing te respecteren. Als de experts van het WADA zeggen dat Froome onschuldig is, dan moeten mensen dat aannemen."

Record

Froome hoopt deze maand voor de vijfde keer in zijn carrière de Tour te winnen. Daarmee zou de renner van Team Sky op gelijke hoogte komen met recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Induráin. Lance Armstong won 'La Grande Boucle' zevenmaal, maar moest zijn zeges inleveren nadat hij bekende systematisch doping te hebben gebruikt.

De 105e editie van de Tour begint zaterdag met een vlakke etappe over 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte.

