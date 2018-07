Fransman Chavanel (39) verbreekt record met achttiende Tour-deelname

Chavanel evenaarde vorig jaar de Duitser Jens Voigt en de Australiër Stuart O'Grady, die de Franse etappekoers beiden zeventien keer reden.

Chavanel is sinds 2001 altijd van de partij in de Tour. Hij veroverde daarin drie ritzeges, droeg in 2010 twee dagen de gele leiderstrui en werd in 2008 en 2010 uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.

De routinier maakt samen met zijn landgenoten Lilian Calmejane, Jérôme Cousin, Romain Sicard, Damien Gaudin, Fabien Grellier en Thomas Boudat deel uit van de ploeg van Direct Energie voor de komende Tour.

Taaramäe

Rein Taaramäe is de enige 'buitenlander' bij Direct Energie. De Est reed de Tour drie jaar geleden voor het laatst, toen in dienst van Astana. De afgelopen twee edities kreeg hij geen plek in de Tourselectie van Katusha.

Direct Energie heeft opnieuw een wildcard gekregen voor 'La Grande Boucle'. De procontinentale equipe uit Frankrijk boekte vorig jaar met Calmejane een ritzege. De Fransman schreef de achtste etappe op zijn naam, door Robert Gesink voor te blijven in de rit door het Jura-gebergte.

De Tour start zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île met een vlakke etappe. De grootste en belangrijkste wielerkoers van het jaar eindigt op 29 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.