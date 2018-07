'Froome mag in Tour de France starten na vrijspraak in salbutamolzaak'

De internationale wielerunie UCI meldde op maandag al in een verklaring dat de zaak tegen Froome wordt gesloten. Enkele uren later bevestigde Tour-directeur Christian Prudhomme dat de 33-jarige Brit zaterdag zal beginnen aan de jacht op zijn vijfde eindzege.

Tijdens de door Froome gewonnen Vuelta in september werd in zijn urine een te hoge waarde van het astmamedicijn salbutamol aangetroffen.

"Meneer Froome heeft op 4 juni een verklaring gegeven voor zijn abnormale waarden, met daarbij duidelijk bewijs van experts", meldt de UCI in de verklaring. De wielerbond heeft daarop in samenspraak met antidopingbureau WADA besloten om de zaak tegen Froome te laten vallen.

Verheugd

De zaak-Froome houdt de wielerwereld al sinds december bezig, nadat bekend werd dat in de urine van de Brit na de achttiende etappe van de Vuelta 2000 nanogram salbutamol per milliliter was aangetroffen. Dat is precies tweemaal meer dan de toegestane hoeveelheid. Salbutamol is een anti-astmamiddel dat de luchtwegen verwijdt, waardoor het lichaam gemakkelijker zuurstof opneemt. Over de (vermeende) prestatiebevorderende werking zijn specialisten het niet eens.

Een groot aantal advocaten werkte de afgelopen maanden namens Team Sky en de UCI aan de zaak, die daardoor maandenlang voortsleepte. Froome is uiteraard verheugd dat hij na lang wachten is vrijgesproken. "Ik ben dankbaar en opgelucht dat ik dit hoofdstuk eindelijk kan afsluiten. Het zijn negen emotionele maanden geweest. Dank aan iedereen die mij gesteund heeft en in me geloofd heeft in deze periode", schrijft hij maandag op Twitter.

Ploegbaas Dave Brailsford is blij voor zijn kopman. "We hebben altijd volledig vertrouwen gehad in Chris en zijn integriteit. We wisten dat hij de medische regels heeft gevolgd en hadden er vertrouwen in dat hij vrijgesproken zou worden", zegt hij op de website van Team Sky. "Daarom vonden we het ook goed dat Chris in afwachting van de uitspraak kon blijven koersen. We zijn blij dat de zaak nu opgelost is."

Giro

Omdat Froome mocht blijven koersen kon hij de eindzege pakken in de Giro d'Italia door titelverdediger Tom Dumoulin voor te blijven in het algemeen klassement. Hij werd na Jacques Anquetil en Eddy Merckx de derde renner ooit die de drie grote rondes achter elkaar won. Deze maand wil de 33-jarige Froome in de Tour voor de vierde keer op rij zegevieren in een grote ronde.

De Tour begint zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île met een vlakke rit. De ronde eindigt op 29 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.