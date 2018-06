Kopman Mollema krijgt bij Trek-Segafredo steun van De Kort in Tour

Mollema start als kopman van Trek-Segafredo en verschijnt voor de achtste keer aan de start van de Tour. Hij had al aangegeven dat hij zich gaat richten op het algemeen klassement.

In 2013 behaalde de 31-jarige Groninger met de zesde plaats in het eindklassement zijn beste resultaat in de Tour. Twee jaar later eindigde hij als zevende in 'La Grande Boucle'.

Vorig jaar fungeerde Mollema als helper van Alberto Contador en kon hij zich niet mengen in de strijd om de bovenste plaatsen in het algemeen klassement. Wel maakte hij indruk door de vijftiende etappe naar Le Puy-en-Vela na een indrukwekkende solo te winnen.

De ploeg van Trek wordt naast Mollema en De Kort gevormd door de Duitser John Degenkolb, de Belg Jasper Stuyven, de Oostenrijker Michael Gogl, de Ethiopiër Tsgabu Grmay, de Let Toms Skujins en de Fransman Julien Bernard.

Degenkolb

Degenkolb moet Trek aan overwinningen helpen in de sprintetappes. Hij won weliswaar nog nooit een Touretappe, maar werd al wel meerdere malen tweede. Voor Skujins en Bernard wordt het hun debuut in de Tour.

De 105e editie van de Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe door de Vendée.