Slagter in Tour-selectie Dimension Data, Martin kopman UAE Emirates

De 28-jarige Slagter staat voor zijn derde Tour-deelname, na 2014 en 2016. "Na sterke prestaties in de Ronde van Zwitserland en Waalse Pijl zit hij nu in de ploeg voor de Tour", meldt Dimension Data vrijdag in een persbericht.

De Zuid-Afrikaanse wielerploeg is gebouwd rondom de Britse sprinter Mark Cavendish. Met zijn vaste Australische helper Mark Renshaw en andere snelle mannen als de Noor Edvald Boasson Hagen en de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg in zijn sprinttrein hoopt Cavendish zijn indrukwekkende palmares verder uit te breiden.

De 33-jarige topsprinter heeft dertig etappes in de Ronde van Frankrijk op zijn naam staan. Alleen Eddy Merckx was met 34 dagzeges succesvoller.

Slagter, die in Zwitserland derde werd in een bergetappe, mag in het Franse hooggebergte voor de dagzeges strijden. Naast Cavendish, Renshaw, Boasson Hagen, Van Rensburg en Slagter gaan ook de Belgen Serge Pauwels en Julien Vermote en de Zuid-Afrikaan Jay Thomson naar de Tour met Dimension Data.

UAE Emirates

Daniel Martin is de kopman van UAE Team Emirates in Frankrijk. De ploeg moet het doen zonder de Italiaan Fabio Aru, die oververmoeid is. "Ik heb voldoende vertrouwen dat het team mij goed afzet in de bergen, zodat ik daar plezier kan hebben", zegt Martin.

De Ier kwam vorig jaar in de negende etappe van de Tour de France zwaar ten val in de afdaling van de Mont du Chat. Hij kon de vallende Richie Porte niet meer ontwijken en knalde tegen een rotswand aan. Martin verbeet de pijn en werd uiteindelijk nog zesde in de Tour.

De Noor Alexander Kristoff is de troef van UAE Emirates voor de massasprints. Verder bestaat de ploeg uit Darwin Atapuma (Colombia), Roberto Ferrari, Oliviero Troia, Marco Marcato (Italië), Kristijan Durasek (Kroatië) en Rory Sutherland (Australië).

Astana

Bij Astana ontbreekt Miguel Angel López. De 24-jarige Colombiaan werd in mei nog derde in de Giro d'Italia achter Chris Froome en Tom Dumoulin. De talentvolle klimmer, die het jongerenklassement won in Italië moet nog even wachten op zijn eerste Tour-deelname.

Kopman Fuglsang (33) heeft een zevende plek in de Tour van 2013 als beste resultaat. Sindsdien reed hij de Ronde van Frankrijk meestal in dienst van Vincenzo Nibali of Fabio Aru. De Italianen staan nu onder contract bij Bahrain Merida en UAE Emirates. Aru ontbreekt wegens vermoeidheid in de komende Tour.

Drie landgenoten zullen Fuglsang vergezellen in de Astana-ploeg: Magnus Cort Nielsen, Jesper Hansen en Michael Valgren. Cort Nielsen en Hansen maken hun debuut in de Tour. Valgren, die dit jaar de Amstel Gold Race won, startte al drie keer eerder in de grootste wielerronde van het jaar.

Sanchez

De ploeg wordt gecompleteerd door de Spanjaarden Luis Leon Sanchez en Omar Fraile, de Kazak Dmitriy Gruzdev en de Est Tanel Kangert. De 34-jarige Sanchez heeft al vier dagzeges in de Tour op zijn palmares, waarvan hij er twee in het shirt van Rabobank boekte. In 2010 werd hij negende in het eindklassement.

Kangert eindigde bij zijn drie eerdere Tour-deelnames steeds tussen de 20e en 26e plek in het eindklassement. Ook Gruzdev reed de Tour al drie keer uit, maar nooit in de top honderd. De 27-jarige Fraile debuteert.

De 105e editie van de Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 7 juli met een vlakke etappe door de Vendée.