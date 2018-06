Terpstra voor het eerst sinds 2014 van start in Tour de France

De 34-jarige Terpstra heeft in de Tourploeg gezelschap van de Belgen Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Tim Declerq, de Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria, de Argentijn Maximiliano Richeze, de Fransman Julian Alaphilippe en de Luxemburger Bob Jungels.

Terpstra startte zes keer eerder in de Tour met een 94e plaats in het eindklassement van 2014 als beste prestatie. De Noord-Hollander, die dit jaar de Ronde van Vlaanderen won, wist nog nooit een etappezege te boeken in een van de drie grote rondes.

De negende etappe van de Tour vertoont grote overeenkomsten met Parijs-Roubaix en zal een belangrijk doel zijn voor Terpstra. Hij won de Franse kasseienklassieker vier jaar geleden en eindigde er dit jaar nog als derde, achter winnaar Peter Sagan.

Gilbert is de enige renner in de Tourploeg van Quick-Step die er al eens een etappe wist te winnen. De 35-jarige Belg moet samen met Terpstra de leiding nemen binnen de ploeg.

"Niki en Phil zijn twee grote kampioenen met veel ervaring waar we op zullen steunen als het hectisch wordt in de vlakke etappes, in de ploegentijdrit en op de kasseien", zegt sportief directeur Tom Steels op de website van Quick-Step. "Zij zijn niet alleen leiders, maar ook winnaars en echte teamspelers die zich opofferen voor hun teamgenoten."

43 overwinningen

Quick-Step is bezig aan een zeer succesvol seizoen, waarin al 43 overwinningen werden geboekt. Terpstra zegevierde namens de Belgische ploeg behalve in de Ronde van Vlaanderen ook in de E3 Harelbeke en La Samyn.

Naast Terpstra rijdt ook de Nederlander Fabio Jakobsen voor Quick-Step. De 22-jarige sprinter boekte dit jaar drie zeges, maar moet nog even geduld hebben voor zijn debuut in de Tour de France.

De 105e editie van de Tour begint op 7 juli met een vlakke etappe in de Vendée.