Vorig jaar reed hij in dienst van Alberto Contador, maar dit seizoen zijn alle ogen op de 31-jarige Nederlander gericht. De Groninger wist al drie keer in de top tien te eindigen (2013: 6e, 2014: 10e en 2015: 7e). Een podiumplek zat er echter nog nooit in. Weet Mollema, die vorig jaar voor het eerste een ritzege boekte in ‘La Grande Boucle’, daar verandering in te brengen?