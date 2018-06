Toen kwam de Australische kopman van BMC in de negende etappe zwaar ten val in de afdaling van de Mont du Chat, waardoor hij noodgedwongen moest afstappen. De 33-jarige renner lijkt door zijn eindzege in de Ronde van Zwitserland helemaal klaar voor de Ronde van Frankrijk. Zeker gezien zijn klimcapaciteiten is het opmerkelijk dat Porte, die in grote rondes vaak te maken krijgt met pech of een slechte dag, nog nooit op het podium stond op de Champs-Élysées.