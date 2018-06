De Spanjaard eindigde afgelopen seizoen als vierde, op slechts één seconde van het podium. Bij zijn nieuwe ploeg moet hij het kopmanschap delen met Nairo Quintana en Alejandro Valverde, die in 2015 als derde eindigde in de Tour. Landa, die nog nooit als kopman van start ging in een grote ronde, werd in 2015 derde in de Giro d'Italia.