De winnaar van de Ronde van Italië van 2017 stond vier keer eerder aan de start. Zijn 33e plek in 2014 is tot op heden zijn beste klassering. Daarnaast boekte hij in 2016 twee ritzeges, waaronder een indrukwekkende solo tijdens een zware Pyreneeënrit. Net als bij Froome is het de vraag hoe fit Dumoulin uit de Giro is gekomen, al begint het echte klimwerk pas vanaf de tiende etappe.