Romain Bardet

De Fransman werd in 2016 tweede en vorig jaar moest hij genoegen nemen met een derde plek. De 27-jarige renner van AG2R La Mondiale won in de laatste drie edities van de belangrijkste en grootste wielerkoers van het jaar bovendien telkens een etappe. Dit seizoen liet hij al een aantal keer zien in vorm te zijn. Hij werd derde in Luik-Bastenaken-Luik en eindigde in Strade Bianche als tweede achter de Belg Tiesj Benoot. Om echt een gooi te doen naar de eindoverwinning zal Bardet in de individuele tijdrit niet al te veel tijd moeten verliezen. Het verleden heeft namelijk uitgewezen dat dat onderdeel niet bepaald zijn sterkste punt is.