Chris Froome

De viervoudig Tour-winnaar won de laatste drie grote rondes. De Brit is een goede klimmer, bezit een prima tijdrit en heeft ook nog eens een zeer sterk team, met onder anderen Wout Poels en Geraint Thomas, om zich heen. Het is echter afwachten hoe de 33-jarige Froome is hersteld van de Giro d’Italia. De Giro en de Tour winnen in één jaar, dat is maar voor weinigen weggelegd. De laatste renner die dat kunstje flikte, was Marco Pantani in 1998. Mocht Froome aan het langste eind trekken, dan schaart hij zich in een illuster rijtje. Alleen Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain wisten vijf keer de Ronde van Frankijk op hun naam te schrijven. Er is een belangrijke maar, want bij Froome speelt nog altijd de salbutamol-affaire. Waarschijnlijk komt er voor de Tour geen uitspraak in deze zaak, maar het is wel afwachten hoe de kopman van Team Sky omgaat met de grote druk die op zijn schouders rust.

Door: NUsport