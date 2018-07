19 juli, etappe 12: Bourg-Saint-Maurice naar Alpe d'Huez (175,5 km/bergen)

In de twaalfde etappe legt het peloton 175,5 kilometer af. De renners beginnen in Bourg-Saint-Maurice en gaan via de Col de la Madeleine (2000 meter), Lacets de Montvernier (782 meter) en de Col de la Croix-de-Fer (2067 meter) richting de Alpe d'Huez (1838 meter). De beroemde slotklim is 13,8 kilometer en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1 procent. In 2015, toen de Tour voor het laatst op de Alpe d’Huez eindigde, ging de overwinning naar de Fransman Thibaut Pinot. De laatste Nederlander die op de beroemde berg won, was Gert-Jan Theunisse in 1989.

Start: 12.25 uur

Finish: +/- 17.54 uur

Favorieten etappe 12: Robert Gesink, Wilco Kelderman, Thomas De Gendt, Mikel Landa, Warren Barguil.