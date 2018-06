Etappe 9: Arras – Roubaix (156,5 km/kasseien)

Het peloton gaat over 156,5 kilometer van Arras naar Roubaix. Onderweg komen de renners liefst vijftien kasseistroken tegen. In 2014 gingen de renners ook over kasseien in de Tour. Destijds schreef Nederlander Lars Boom de etappe op zijn naam. De finish is in tegenstelling tot de wielerklassieker Parijs-Roubaix niet in het Velodrome in Roubaix, maar ernaast.

Start: 12.50 uur

Finish: +/- 16.18 uur

Favorieten etappe 9: Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Niki Terpstra.