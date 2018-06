In de tijdrit, die in totaal 35,5 kilometer is, zit in het laatste deel een lastig klimmetje. Of we net zo’n spektakel krijgen als drie jaar geleden - BMC won destijds met slechts één seconde verschil van Team Sky - is de vraag, maar dat het klassement er na de derde etappe anders uitziet, is zeker.

Start: 15.10 uur

Finish: +/- 17.34 uur

Favorieten etappe 3: BMC, Team Sky, Team Sunweb.