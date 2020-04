Tour de France start in Nice

Het Grand Départ van 107e editie van de Tour de France is op 27 juni in Nice. Die stad is voor de tweede keer gastheer van de start van de Ronde van Frankrijk. De eerste keer was in 1981. De renners krijgen in de eerste rit een parcours met een lengte van 170 kilometer voor de wielen. Normaal gesproken krijgt een sprinter de eerste gele trui van de Tour de France 2020.