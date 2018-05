Sagan wil gele trui proberen te behouden in lastige vijfde etappe

De renners krijgen in de laatste veertig kilometer van de vijfde etappe twee cols van de tweede en twee cols van de derde categorie voor de wielen.

Sagan begint de rit door het Centraal Massief met een voorsprong van twaalf seconden op Julian Alaphilippe en veertien seconden op Alejandro Valverde.

"Ik weet niet of het te lastig is voor mij woensdag, dat kan ik je pas na de etappe vertellen. Maar ik ga zeker proberen om de leiding in het klassement te behouden", aldus Sagan dinsdag na de vierde rit.

De 26-jarige Slowaak weet dat de etappe van woensdag voor zijn ploeggenoot Alberto Contador waarschijnlijk nog belangrijker is dan voor hemzelf. De Spanjaard viel in de eerste twee ritten en staat al op ruim een minuut van Sagan in het klassement.

"Ik hoop dat Alberto mee kan met de eersten. Hij heeft nu twee vlakke etappes gehad en hij is een harde jongen, dus ik denk dat hij in orde zal zijn morgen."

Geduldiger

Sagan eindigde dinsdag achter Marcel Kittel en Bryan Cocquard als derde in de massasprint. De geletruidrager stelde dat hij in de straten van Limoges de sprint te vroeg aanging om kans te maken op de zege.

"Het was een goede aankomst voor mij, maar Kittel was geduldiger en sterker dan ik. Ik ben blij voor Marcel, het is goed dat verschillende renners ritten weten te winnen."

"Ik mag ook niet klagen. Ik heb de leiding in het puntenklassement en sta nog steeds in het geel. De Tour gaat voorlopig heel goed voor mij."

