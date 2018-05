'Supergemotiveerde' Contador blijft zich richten op gele trui

De Spanjaard van Tinkoff-Saxo staat met nog vijf ritten te gaan vijfde in het klassement, op vier minuten en 23 seconden van de Britse geletruidrager, maar is onverminderd ambitieus.

"Mijn doel hier was niets minder dan het winnen van de Tour en ik zal niet tevreden zijn met slechts een podiumplek", sprak de 32-jarige renner klare taal op de rustdag in Gap.

Contador stak zijn ambities in de aanloop naar dit seizoen niet onder stoelen of banken. Hij wilde de eerste renner zijn die zowel de Giro als de Tour won in een seizoen, sinds Marco Pantani in 1998. De Giro won hij, maar in de Tour lijkt hij dit jaar na zestien etappes voor een onmogelijke opgave te staan.

Zelf ziet Contador nog genoeg kans. "In 2013 was ik een stuk slechter", verwees hij naar het jaar waarin Froome de Tour won en Contador vierde werd. "Nu word ik steeds beter. De omstandigheden worden beter en ik ben supergemotiveerd."